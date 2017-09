Kaunas Euroopa kultuuripealinnaks

Kuigi lennukid viisid reisijaid suvel Vilniuse lennujaama remondi tõttu tükk aega hoopis Kaunasesse, on nüüd sihiks taas Vilnius. Ometi asub Leedu suuruselt teine linn pealinnast vaid tunnise autosõidu kaugusel.

Tegelikult tundub, et leedulased ise vaidlevad seni tuliselt selle üle, kumb siis ikkagi tähtsam pealinn on, kas Vilnius või Kaunas. Kaunaseski tegutseb ju palju tähtsaid ametiasutusi, turiste – eriti Jaapanist – käib palju ja sõdadevahelisel ajal, kui Vilnius kuulus Poolale, paiknesid siin välisriikide saatkonnad ning elas ka president.

Kaunases mõjukas daam, hotelli- ja restoranipidaja Indra Ramanauskiene muutub vägagi temperamentseks, kui tema arvamust küsida. «August oli [linnadevahelises võistluses] eriti hea näide, kui meil Kaunases ajutiselt reisilennukid maandusid,» meenutab ta. «Mu Vilniuse kolleegid olid nii kurvad ja õnnetud, ei suutnud ära imestada, kuidas küll selline asi juhtuda saab, aga mina vastasin, et meie oleme alati sellises olukorras elanud. Kaunas kasvab isegi ärilises mõttes väga kiiresti ja üha rohkem inimesi tunneb uhkust selle üle, et on Kaunasest pärit. Siin on palju mõnusam kui Vilniuses, kui võtta aluseks näiteks ummikud, samuti on kommunaalmaksud ja muud kulutused elamisele tunduvalt madalamad.»

Ja kui isegi üks linnavalitsuse ametnik vastab küsimusele, et kumb linn siis ikkagi see tõeline pealinn on, mittemidagiütlevalt ehk et oleneb, kellelt ja kus seda küsida, siis aselinnapea Simonas Kairys jääb ametile kohaselt korrektseks, leides, et nii seda küsimust esitada ei saagi: «Ütlesin seda oma esimesel tööpäevalgi, et Vilnius on pealinn, meie oleme suuruselt teine linn, kuid see pole meie puudus. Vaadake üle maailma, kui õnnelikku elu just suuruselt teises linnas elatakse!»

Simonas Kairys. / Verni Leivak

Muide, Kaunase sõpruslinn on meie suuruselt teine linn Tartu. Huvitava kokkusattumusena seostatakse mõlema linnaga miskit, mida on raske seletada. Kaunaslased ütlevad enda kohta «kaunastic», millel on vist väga palju ühist «Tartu vaimuga».

Simonas Kairys toob siiski esile, et sõdadevahelisel ajal valminud Kaunase ehitised, mis rajati siis, kui linn oli pealinna seisuses – õigemini toonane arhitektuur –, on esitatud kandideerima UNESCO maailmapärandi nimistusse. «Lisaks tuleneb ka Kaunase kui 2022. aasta Euroopa kultuuripealinna juhtmõte «Ajutisest tänapäevaseks» (ingl k «From temporary to contemporary») just sellest kuldsest ajajärgust,» kinnitab ta. Isegi järjekordse Eurovisiooni lauluvõistluse Leedu eelvooru ei peeta tuleva aasta märtsis mitte Vilniuses, vaid Kaunases!

Juba on paika pandud kultuuripealinna meeskond, mille esindajate Žilvinas Rinkšelise ja Daiva Citvariené arvates vajab nende kodulinn tiitlit väga. Just sellepärast, et Nõukogude ajal viidi riigi- ja muud tähtsad asutused Vilniusesse tagasi ning ühtlasi kadus linna identiteet ja kuvand. Tehti isegi pahatahtlikku nalja, et Kaunas on justkui Vilniuse ja Klaipeda vaheline bensiinijaam.

«Tahame Euroopale meenutada, et Kaunas on olemas ja meil on tohutu ajaloopärand, suurepärane arhitektuur ja kaunid mälestused, mida tahame näidata,» lisab Citvariené.