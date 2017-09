Õnnelike leedulaste restoran

300-aastase Pažaislise kiriku ja nunnakloostri juures tegutseva vastuvõtukompleksi teeb eriliseks just see, et nunnaklooster seal tegutsevate pühade õdedega on täies elujõus. Pühapäeviti korraldavad nad seal preestriga jumalateenistusi ning muidugi kasvatavad vastuvõtukompleksi uhke restorani tarbeks jumala õnnistatud juurvilju.

Pažaislise kirik ja klooster. / Verni Leivak

Hotellis on vaid kolmteist numbrituba, suvistel nädalavahetustel muutub külaliste vastuvõtukompleks tihti mõne uhke pulma pidamise, aastavahetusel aga uusaastapeo paigaks, kuhu pääsemiseks peab üliaegsasti kohad reserveerima. Kõige suurema peosaali seintel eksponeeritud portreedel on näha ka selle esimesi rikkaid ja mõjuvõimsaid asukaid.

«Kõik küsivad, kas meil kummitusi pole,» muigab Monte Pacise perenaine Indra Ramanauskiené, «aga mina vastan õdede sõnadega, et ühtki kummitust lihtsalt ei saa olla. Neid ei saa olla majas, kus iga päev keegi palvetab.»

Ramanauskaste pere pidas kümme aastat restorani ühel Kaunase peatänaval, kuid kunagi jõulueelse sündmuse eel erilise atmosfääriga paika otsides sattus Indra Ramanauskiené Pažaislise nunnakloostrisse – toona korraldati isegi kloostris sees mõningaid tseremooniaid. Selgus, et kõrval asuv tulevane Monte Pacise vastuvõtukompleksi hoone on just eurorahaga remonditud, ning korraldati avalik enampakkumine, kes saab seal tegutsemist alustava ettevõtte operaatoriks. Pühad õed, kellest mõnda Ramanauskiené tundis, soovitasid tal tungivalt konkursil osaleda.

Monte Pacise perenaine Indra Ramanauskiené. / Verni Leivak

«Mina ja mu abikaasa ei soovinud sel hetkel uut restorani avada, aga kui ka tema toona tühjana ja kütmata seisnud hoonesse sisenes – õues sadas lund ja kõikjal valitses lummav vaikus –, tajusime, et pärast uusaastapidustusi osaleme siiski sellel pakkumisel, ehkki meil jäi projekti ettevalmistamiseks vaid kaks nädalat aega,» meenutab Indra Ramanauskiené.

Võit tuli seega üsna ootamatult. Ent nagu pühad õed hiljem tunnistasid, palvetasid nad kõik ühiselt Ramanauskaste eest.

Nüüd on perekond Ramanauskas – hotelli- ja restoranipidamises osalevad ka tütred – mõistnud, et just Monte Pacis on nende elu kõige tähtsam projekt. Indre Ramanauskiené sõnul elavad nad vastuvõtukompleksi pidades küll väga intensiivset töist elu, kuid samas on see ka lihtne ja huvitav. Rõõmu teeb seegi, et hiljuti naasid nad Brasiiliast perepuhkuselt. Pere saab seda endale lubada, ehkki pangale tuleb laenu pidevalt tagasi maksta.

«Olen õnnelik ja õnnistatud, ehkki paljud on kaasa tundnud, et ma siin nii palju aega veedan,» tunnistab administreerimise ja ärijuhtimise haridusega perenaine, kellele hotellipidamine oli esmakordne proovikivi. Ent nagu öeldud, on see piisavalt väike, et iga külalisega suhelda ja uurida, mida nad soovivad. «Teismelised tütred, kes vahel õhtuti abiks tulevad, juba tegelikult naeravad ja ütlevad, et sa ei teegi ju tööd, vaid aina suhtled ja räägid. Tegelikult on mu kireks ka vein, huvitav on otsida ja leida uusi koostööpartnereid,» lausub Ramanauskiené ning palub kelneril klaasi valada mõnusalt jahedat kohalikku tikriveini.

Tegelikult on Monte Pacise uhkuseks selle restoranis pakutav. Peakokk Rokas Vasiliauskas, Londonis kokaks õppinud noormees, tuli sellesse restorani juba mõni aeg tagasi. Nagu kohalikud gurmaanid (isegi Vilniuses!) tunnistasid, eristab teda teistest Leedu staarkokkadest see, et ta pole oma kõrgtasemel oskustest hoolimata nina püsti ajanud ega uhkeks läinud.

Peakokk Rokas Vasiliauskas. / Verni Leivak

Loomulikult kasutatakse restoranis peaasjalikult omamaist toorainet, kui näiteks Austraalias õlle ja muusikaga kasvatatud veiste liha, ainult soola ja pipraga maitsestatud tõeline delikatess, välja arvata. Kohalikud talupidajad juba teavad, kui palju, millal ja mida tuua. Vasiliauskas räägib, et samas käisid nad just alles kogu meeskonnaga metsas seenel, et seeni aastaks ette varuda ja kuivatada. Nõuandjatena kaasas tema vanemad, et söödavatel ja mittesöödavatel seentel raudselt vahet teha.

Erakordse võimalusena sai Arter kiigata ka Monte Pacise restorani kööki, ja seda just õhtuse tipptunni ajal, mil saalis oma viisteist nõudlikku klienti roogi ootamas. Peab tunnistama, et menüüs pole valik just kümneid lehekülgi pikk, kuid igaüks leiab endale midagi suupärast. Ja sellist heas mõttes möllu, mis köögis taldrikute, kastmekannude ja muu inventari keskel toimub, kõige selle vahel kelnerid sibamas, ei oska saalis istuja ette kujutadagi.

