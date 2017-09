Parimad kodupelmeenid tulevad Haapsalust

«Oleme katsetanud kõige erinevamaid kooslusi ja eri jahvatusastmega jahusid, samuti mõõtnud maitse just selliseks, mis meile meeldib,» räägib Jelena. Muidugi, otsingud ja maitsete proovimised käivad sissetöötatud variantide kõrval edasi. Näiteks hiljuti maitstud kana ja seente kooslus eriti ei klappinud.

Nende pelmeeniköök põhineb siiski vanal vene köögi klassikal ja kodustel peretraditsioonidel, rõhutavad õed. Samamoodi tegi kodus pelmeene nende Lõuna-Venemaalt pärit ema, kes sõjaväelasest isaga nõukogude ajal Haapsallu elama sattus. Tava on jätkanud tütred oma peres.

«Ei mäleta, et meil oleks kodus kunagi poepelmeene söödud. Söögid tehti algusest lõpuni ikka ise. Pelmeenid, vareenikud, supid,» räägib Jelena. Olga meenutab, et kord ostis ta huvi pärast poest pelmeene… «No ei olnud see. Vahe on ikka väga suur.» Ja muidugi – ema pelmeenid meeldivad mõlemale siiani üle kõige. Retsept on küll sama, ometi tütred tema omade vastu ei saa.

Vanemad elavad nüüd Peterburis, et olla Haapsalus kasvanud, mehele läinud ja siia jäänud tütardele lähemal. Kord, kui ema ja isa pisut pikemaks ajaks neile külla jäid, kurtis ema, et natuke igav on. Tütred soovitasid tal pelmeene teha. Neid sai lõpuks sügavkülma nii palju, et Olga ja Jelena hakkasid pelmeene tuttavatele pakkuma. «Sellest kõik algaski. Muudkui kiideti ja hakati küsima, et ehk saaks veel…»

Lõpuks vormistati load, tehti asi ametlikuks ja karussell läks käima. Psühholoogi haridusega Olga on praegu lastega kodus ja aega pelmeenidele rohkem, füsioterapeudist Jelena aga käib pelmeene valmistamas töö kõrvalt. Alguses olid ainult sealihaga pelmeenid – need on siiani Jelena lemmikud. Aga ka sealiha ja seentega maitsevad talle väga.

Kaste number üks on või

Et Jelena tuli metsast uhke seenesaagiga, näitavad õed köögis ette, kuidas nad metsaseenetäidisega pelmeene teevad. Mõne oma pere kokandussaladuse avaldavad nad samuti. Näiteks selle, et pelmeenitainasse lisatakse jahu, vee, muna ja soola kõrval päevalilleõli. See seob tainast ja teeb selle elastsemaks. «Päevalilleõli meeldib meile kõige rohkem. Maitsest tunneb kohe ära, kui on muu, olgu või paljukiidetud oliiviõli,» räägib Jelena. Suur vahe on ka sellel, kas kasutada suurfarmi- või talumuna. Viimasega tuleb tainas pehmem ja seda tuleb siis jahuga tugevamaks aidata. Tainas tahab ikkagi paika mängimist ja tunnetust, et leida tasakaal tugevuse ja pehmuse vahel. Päris täpset retsepti polegi võimalik anda ja esimese korraga ei pruugi pelmeenitainas õnnestuda, kinnitavad mõlemad. Mõni rullib taina õhemaks, Olga ja Jelena eelistavad natuke toekamat, paari millimeetri paksust varianti, mis ei lähe nii kergesti katki. Millise kujuga pelmeenid teha või kuidas täidisega tainarattad servast kinnitada, sõltub aga tegija tujust ja käekirjast. Olga voolib tihti lainelisema, Jelena patsimustrilise kinnituse.