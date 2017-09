Indrek Särg: asju tuleb teha rahva huvides

EKRE nimekirjas on Tartus palju toredaid tegusaid inimesi, aga EKRE-le on külge jäänud kurja erakonna kuvand. Reiting on teil hea. Aga millised kultuuriasutused pannakse Tartus valimiste järel kinni?

Absoluutselt ei ole sellele mõelnud, miks peaks hakkama midagi kinni panema? Kirjandusseltsi juhatuses töötasime koos Gea Kangilaskiga, kes nüüd kandideerib sotsina.

Kas Eesti kultuuris on ilminguid, mida peaks piirama administratiivsete vahenditega? Meenutagem Kenderi kaasust.

Kultuurile on omane kompida piire. Võibolla kusagil keegi läheb üle piiri, aga nagu Idamaade vanasõna ütleb: sellest sillast läheme üle siis, kui selleni jõuame.

Tartu on natuke teistsugune ka kui mõni teine paik. Meil on akadeemiline elu, teiselt poolt on palju toredaid tööinimesi, ei näe küll, et peaks hakkama midagi piirama või keelama. Pigem olen mõelnud nii, et peaks inimestele mõtlemist turgutavat kultuuripoolt juurde andma. Et ei oleks pelk meelelahutus ja pidude reklaamid.

Mis teil neegrite vastu on?

Ma ei ole täheldanud, et ükski ekrelane oleks öelnud, et kui Dave Benton laulab, siis kontserdile ei lähe.

Kui räägite suhtest teiste rahvastega, siis vabandage, Eesti on rahvusriik. Peame hoolitsema eeskätt oma rahvuse, oma rahvuskultuuri eest. Kui meil on puudust kannatavad inimesed, meil on suured probleemid, sündimus on liiga väike, siis kuulge, me peame ise olema enda poolt. Meil on vaja oma lapsed üles kasvatada, meil on vaja oma asja ajada.

Kui meil sellest jõudu ja aega üle jääb, loomulikult aitame abivajajaid. Siingi on nüanss: meil on sugulasrahvad, soome-ugri rahvad, pisikesed veneliku asjaajamise poolt muserdatu rahvad, teeme kõigepealt midagi nende heaks.

Tartule on ajuti külge poogitud rassismipealinna tiitlit.

Vaadake peeglisse. EKRE-l ei ole selles kuvandis osa.

Kas ajakirjandus materdab EKREt asjata?

Ajakirjandus laseb sellel sündida. Ma ei ütle, et ajakirjandus ise kõike teeb, eks see on konkurentide ja süvariigi organiseeritud materjal.

Vaatan inimesi, kes rõõmustavad Agu Uudelepa sõnavõtu peale, ja seda, kuidas Tartu koolikese direktor imeteldava pugejalikkusega asunud EKREt materdama. Tal pole mingit põhjust, see kool sai EKRE fraktsiooni toel katuseraha.

Jutt on Peetri koolist?

Jah, Tarvo Siilabergist, midagi muud peale poliitilise tellimuse on siin raske näha. Tellimuse taga on muidugi meie kunagised eelkäijad, isamaast rääkivad lurjused ehk IRL.

Nende linnapeakandidaat Aivar Riisalu teie suhtes ka just leebe polnud.

Riisalu on kahepalgeline. Kui käisime TV-saates, siis ta just nimelt ütles: oi-oi, ärge mind rünnake, tahame teiega koalitsiooni teha. Aga mis temast ikka, ta on hüpanud ühest erakonnast teise. Alles hiljuti tahtis üldse emigreeruda. Tartlastel küll ei ole põhjust sellist linnapead valida.

Ülikoolid teevad pingutusi, et meelitada välisüliõpilasi, kas nad pingutavad vales suunas?