Ameerika psühhiaatrid: Trump on ilmselt raskelt vaimselt haige

Kuid spetsialiste peaks siiski kuulama, ning hinnanguid annavad nad ridamisi. Raamatu läbivaks tooniks on Trumpi ebastabiilsus, mis mehe puhul, kelle käsust tuumarünnakut alustada kuluks tegeliku rünnaku alguseni umbes viis minutit, on enam kui ohtlik.

Psühhiaatrid märgivad, et presidendi vaimse tervise analüüs ei peaks olema tema ametisse sobivuse hindamisel määrav faktor – president Abraham Lincoln oli väidetavalt sügavas depressioonis, ent läks ajalukku kodusõjas USA kui riigi kooshoidjana –, kuid oluline on riigipea peas toimuvast siiski aru saada püüda.

Trumpi puhul leiavad arstid, et ta nartsissism algab pidevast soovist olla kuulsamast kuulsaim. Ja vaadates maailma uudistevooge, kus ta juba enam kui aasta päevast päeva domineerib, on ta selle saavutanud, et enam ei pea ta – nagu kunagi New Yorgis –helistama klatsikolumnistidele ja teesklema, et on iseenda pressiesindaja, kes annab neile hr Trumpi kohta mahlakaid detaile.

Enam ei pea ta jälgima pidevalt reitinguid, nagu televõrgus NBC olnud saate «Apprentice» ajal. Trump soovib kuulda vaid ülevoolavat kiitust ja naudib oma saavutustele ülepaisutatud hinnangute andmist, mis tähendab sageli otsest valetamist (kohe meenuvad Trumpi väited, et rahvahulk ta ametisse vannutamisel oli ajaloo üks suurimaid ja et seadusloomes on ta peaaegu kõige edukam president ajaloos – kumbki ei pea paika).

Probleemiks peetakse ka Trumpi «äärmuslikku hetkehedonismi» – soovi elada vaid antud hetkes, arvestamata seda, millised on selles hetkes langetatud ja kahtlemata ta egot paitavate otsuste pikaajalisemad tagajärjed.

Presidendi isikuomaduste segusse lisavad psühhiaatrid veel tõsiasjad, et Trumpile meeldivad katsed ärritada, türanniseerida, samuti tema sotsiopaatia – probleemid teiste inimestega suhtlemisel –, empaatia ja süütunde puudumine ja naudingu tundmine teadlikult teistega manipuleerimisest.

Koos võetuna loovad need omadused isiksuse, kes on «impulsiivne, ebakompetentne, kui saab enda kätte ultimatiivse võimu, ja on väga lihtsalt türanniseerimisele kalduv». Raamatus nimetatakse seda ka «pahatahtlikuks nartsissismiks,» mida iseloomustavad antisotsiaalsed, paranoilised iseloomujooned, isegi sadism.

Washington Postis äsja raamatut arvustanud kriitik Carlos Lozada kirjutab, et üsna mitmetes tohtrite kirjutistes võrreldakse Trumpi Hileri ja Mussoliniga. («Ajalugu ei suhtu heatahtlikult spetsialistidesse – vaimse tervise ekspertidesse –, kes aitasid (vaikides) kaasa Ameerika Hitleri tõusule,» leiab kliiniline psühholoog John Gartner.)

Lozada kirjutab arvustuses veel ühe nende kolleegi, Allen Francesi vastilmunud raamatust «Ameerika terve mõistuse loojang», kus autor väidab, et vale oleks otsida Ameerika praegusaja probleemide põhjuseid üksnes presidendi vaimsest tervisest ning rahustada end mõttega, et Trumpi etteaimamatu juhtimisstiil on Ameerika närvisüsteemi rikkumas.

«Trumpi hulluks nimetamine lubab meil tegelikult vältida oma ühiskonna hullumeelsusega silmitsi seismist,» arvab Frances.

Teisisõnu: hull ei ole mitte riigipea, vaid teda presidendiks valinud ühiskond ise on sügavalt haige. «Me ei saa oodata, et Trump muutuks, kuid peame tegema tööd selle nimel, et kaoks ühiskondlikud pettekujutelmad, mis temal (riigipeana) tekkida lubasid.»