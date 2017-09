Seadus lubab asotsiaalil turuväravas tolkneda

Kaebusi olevat Keskturu juures ja sealsetes ühissõidukipeatustes vedelevate räpaste ja sageli purjus inimeste kohta väga palju. Aga niipea, kui ametnikud asuvad kodututega tegelema, astuvad paljud möödujad nende kaitseks välja.

Kõigepealt võetakse ette kaks Keskturu sissepääsu vastas oleva parkla aia ääres istuvat katkutud välimusega naist. Seal kõõlub alguses suurem seltskond, aga sedamööda, kuidas tänavanurgale koguneb sinistes ja rohelistes mundrites korrakaitsjaid, jääb seltskond järjest väiksemaks.

«Anna natuke raha, anna kas või kaks eurot, süüa on vaja osta,» nuiab paistes näoga naine kaamerameestelt. Kui politseipatrull astub lähemale, püüab ta kiirel sammul eemalduda, kuigi kinnitas alles äsja, et istub seal just seetõttu, et on invaliid ega saa liikuda. Naiste isikud tehakse kindlaks. Ühe dokumendid olevat kodutute varjupaigas hoiul. See-eest on tal kaasas pabeririba, kus on kirjas tema isikukood. Politsei palub naistel lahkuda, et nad ei häiriks teisi inimesi, seejärel kolitakse istuma sadakond meetrit eemale ühe elamu ette.

Keskturu trammi- ja bussipeatustesse on ennast sisse seadnud üsna kirju seltskond. Kõigil kontrollitakse dokumente ja enamik kodutuid kaob üsna kiiresti.

Üks mees jääb rahulikult istuma, teades, et keegi ei saa talle midagi teha, sest seadus ei keela vaene ja räpane olla ning sellisena trammipeatuses istuda. Mehe isik tehakse kindlaks, talle soovitatakse kasutada varjupaiga teenuseid ning tehakse ettepanek peatusest lahkuda. Mees on oma õigustest teadlik ning keeldub. Ta vannub maa põhja nii sotsiaaltöötajad kui ka kodutute varjupaigad ning avaldab soovi surra. Tööl ei saavat ta käia seetõttu, et on invaliid. Viimases töökohas, kus tuli raskusi tõsta, olevat ta lihtsalt kokku vajunud. Mees jäetakse rahule.

Järgmises peatuses võtab terve pingi enda alla magav mees. Politsei ajab ta hellalt üles ning selgub, et tegu on sotsiaaltöötajate vana tuttavaga. Küsimusele, miks ta pingil magab, vastab mees, et kodutute öömajast visatakse ju hommikul välja. Jutt, et Suur-Sõjamäel on temasugustele mõeldud päevakeskus, on mehele uudis ning äratab temas huvi. Samuti lubab ta järgmisel päeval kesklinna sotsiaalosakonda ametniku vastuvõtule minna.

Mupo pressiesindaja Meeli Hundi sõnul oli mitu kodutut korrakaitsjatele varasemast tuttavad ja mõni neist kasutab ka sotsiaalmajutusüksuste pakutavat abi. «Paraku pole neil inimestel huvi tööd leida ning tegevusetus toob nad kokku kindlatesse kohtadesse, millest üks populaarsemaid on Keskturg,» rääkis Hunt.

Tema sõnul kaebavad inimesed, et räpased, purjus ja ümbrust reostavad asotsiaalid on hõivanud trammi- ja bussiootepaviljonid, kus nii magatakse, sõneldakse kui ka rahuldatakse oma ihuhädasid.

«Kohalike sõnul on suur miinus see, et turuputkades on saadaval odav piiritusjookide, odekolonnide ja muu samalaadse joogikraami valik. Turult saadakse ka kasutatud riideid ja päeva lõpus ehk ka üht-teist söödavat. Seetõttu nad turu ümbruses kogunevadki. Tänase reidi tulemusel lahkusid kodutud oma kogunemiskohtadest, kuid ilmselt on sama kontingent homme-ülehomme taas kohal,» arvas Hunt.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on tegemist sotsiaalse probleemiga, millele tuleks lahendus leida koostöös riigi ja linnaga. Samas on keeruline sundida sotsiaalmajutusüksustesse inimesi, kes seda selgelt ei soovi.