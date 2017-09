Treeneri lollus viib hoolealuse kliinikusse

Jaanus Kriisk, kes annab oma mööblitarvikute firmas tööd ligi neljakümnele inimesele, ei pidanuks seda tegema. Aga tegi – puhtalt isiklikust huvist. Teda huvitas, mida õiget ja erilist on teinud need Eesti treenerid, kelle õpilased on osutunud võistlustel edukaks, sest ta on isegi ettevõtluse kõrvalt treeneritööks aega leidnud. Ta on viinud ühe oma õpilase, tõkkejooksja Tarmo Jallai olümpiale, ning tema kaks vanemat last Triinu ja Veiko on kuulunud Eesti koondisse odaviskaja ja teivashüppajana.

Niisiis otsustas 53-aastane Jaanus Kriisk, omaaegne kümnevõistleja, koguda kokku tosina Eesti tipptreeneri väärt kogemused. Sel nädalal sai kahe aasta pikkune töö vormistatud: ilmus tema raamat «Treener ehk kohtumine Kogemusega», millesarnast, nii hõlmavat, ei ole Eestis varem ilmunud.

Huvitav, millised on peamised järeldused, mis hinnatud treenerite usutlustest välja kooruvad ning sobiks juhiseks ka harilikele harrastajatele?

Kui sa oled treener, arst või õpetaja, pead arvestama, et nendes ametites tulevad teadmised ainult kogemustega ja õppima pead kogu aeg, sest maailm muutub ja teadmised muutuvad.

Olen märganud, et enamiku harrastussportlaste treenerite töö piirdub peamiselt treeninguplaanide koostamisega. Kas see panus liiga ühekülgseks ei jää?

Alustame sellest, et treeneril, olenemata tasemest, peaks olema kehakultuuri alal kõrgharidus. Eriti just laste ja harrastajate treeneril. Meil on Eestis risti vastupidi: kõrgharidust nõutakse tippsportlase treenerilt – kuigi Gerd Kanterile piisab, et treener on lihtsalt endine kettaheitja –, aga mitte laste või harrastajate treenerilt. Ja mis on juhtunud – igaüks saab treeneriks kolme kuuga, nagu saab traktori- või autojuhiks. See on sama, kui B-kategooria autojuht võiks minna kohe koolibussi juhiks – rool on ju käes! Olukord on absurdne, sest näen, kuidas paljud harrastajad treenivad valesti.

Kõige raskem, isegi raskem kui lapsi treenida, on treenida just harrastajaid. Treener peab teadma tema igapäevast elu, kas või söömist ja vedeliku tarbimist, sest kui inimene on olnud päev otsa tööl ja pole õigel ajal söönud-joonud, läheb ta trenni tühjade akudega – ja tulemus võib olla äärmiselt halb.

Mida me harrastusspordist tahame? Eelkõige tervist, mitte tulemust. Aga paljud harrastajad hävitavad ennast. Näiteks paneb treener ülekaalulised jooksma – aga millise valusa laksu saavad tema põlved, puusad, pöiad! Nii palju asju saab minna valesti, kui endised sportlased annavad sõbrale kergekäeliselt lihtsalt plaani, et võta, tee trenni.

Kuid enamik ei suuda või ei viitsi plaani järgi üldse trenni teha. Harrastussportlaste kõige suurem probleem on distsipliini täielik puudumine nii argielus, söömises, joomises kui ka magamises, rääkimata treenimisest. Kuid need asjad on omavahel tugevasti seotud – süües ja juues saad sa ju energiat, mida trennis kulutad –, kusjuures trenni tegemine võib nende seas olla tähtsuselt viimane. Seega, kui treeneriks hakanud endine sportlane annab harrastussportlasele treeningukava, siis lõpetab harrastaja tõenäoliselt mingi hädaga kliinikus.