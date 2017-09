Alaealisele seksisõnumeid saatnud seadusandja läheb vangi

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vastu kandideerinud Hillary Clintoni lähima meeskonnakaaslase Huma Abedini eksabikaasa Weiner astus kongresmeni kohalt tagasi 2011. aastal, kui lahvatas esimene seksisõnumite skandaal. 2013. aastal kandideeris ta New Yorgi linnapeaks, kuid ei võitnud valimisi, sest välja tuli uus, samasisuline sõnumivahetus.

53-aastasse Weineri tegevus andis ränga löögi ka Clintoni presidendikampaaniale ning võis viimasele maksma minna presidendikoha.

Kohtuotsust kuuldes peitis endine kongresmen näo kätesse ja hakkas nutma. Vanglaametnikele peab Weiner end üle andma 6. novembriks.

«Mul on haigus, muud vabandust polegi,» ütles Weiner mais, tunnistades end süüdi 15-aastasele Põhja-Carolina teismelisele ebasündsate piltide ja sõnumite saatmises, vahendab Time.

Prokuröride sõnul saatis Weiner tüdrukule pornograafilisi pilte ning lasi tal end paljaks koorida ja katsuda, jälgides tüdrukut Skypeʼi vahendusel.

Weiner palus kohtunikul teda mitte vanglasse saata ja ütles, et tegu on tema elu madalpunktiga.

Weiner Ühendriikide ajalehtede esikaantel. Foto: Richard B. Levine/Sipa USA/Scanpix

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uuris just Weineri erootilist sõnumivahetust alaealisega, kui avastati e-kirjavahetus Abedini ja Clintoni vahel. Seepeale teatas FBI direktor James Comey, et avab taas juurdluse Clintoni eraarvuti serveri kasutamise üle.

Abedini endine arvuti ei sattunud FBIsse niisiis e-kirjade arvatava väärteo tõttu, vaid Weineri erootilise sisuga sõnumivahetuse pärast alaealisega. FBI konfiskeeris seadme, et uurida, kas see sisaldab lapspornograafiat, kuid leidis hoopis umbes 650 000 e-kirja, mis olid seotud Weineri abikaasa tööga.

Kaks päeva enne valimisi teatas FBI, et e-kirjades pole midagi uut. Clinton aga on öelnud, et just Comey tegevus sai talle valimistel saatuslikuks.

Weineri advokaadid väitsid kohtus, et endine kongresmen saab ravi ja kahetseb tehtut. Peale selle üritati tüdrukut näidata kui suhte algatajat ja Weineri mõjutajat. Advokaatide sõnul tahtis teismeline saada materjali raamatu tarbeks ja võimalik, et ka mõjutada presidendivalimisi.

Endine Ühendriikide kongresmen Anthony Weiner pärast otsuse ettelugemist kohtust lahkumas. Foto: Lucas Jackson/REUTERS/Scanpix

Prokurörid ütlesid seepeale, et tüdruku motiivid pole Weinerile karistuse määramisel olulised, sest mees läks asjaga kaasa.

Abedin karistuse ettelugemise ajal kohtusaalis ei viibinud, kuid Weineri vanemad olid seal.

Abedin, kes oli avalikkuses oma abikaasat läbi mitme skandaali toetanud, andis lahutuse sisse umbes aasta eest, sest avalikkuse ette tulid pildid Weineri peenisest, mis endine kongresmen oli sotsiaalmeedias saatnud võõrale naisele. Weiner alias Carlos Danger (nagu ta ennast sotsiaalmeediakontol nimetas) oli teinud fotod, lamades voodis abielupaari nelja-aastase poja kõrval.