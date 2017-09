Peeter Ernits: ma ei usalda vabariigi valimiskomisjoni

Keskerakonna Tartumaa piirkonna juht Peeter Ernits on veendunud, et kandideerimisavalduste tühistamise taga oli hoopis Kambja valimiskomisjoni juht Reet Kiuru, kes Ernitsa väitel mõjutas inimesi kandideerimisest loobuma ning võltsis ka loobumisavaldustele pandud allkirju.

Ernits esitas vastavasisulise kaebuse ka vabariigi valimiskomisjonile, muu hulgas palus ta selles ennistada kaks tühistatud kandideerimisavaldust ning peatada Reet Kiuru volitused. Paraku vabariigi valimiskomisjon siiski Ernitsa kaebust ei rahuldanud.

Kambjalased andsid ütlusi

«Ma ei saa aru, kuidas sellised otsused saavad sündida,» oli Ernits vabariigi valimiskomisjoni otsusest hämmeldunud. Ta lisas, et varem pole tal põhjust olnud vabariigi valimiskomisjoni adekvaatsuse kahelda, kuid nüüd on tema arvamus põhjalikult muutunud.

Rääkisin pärast vabariigi valimiskomisjoni otsust nende Kambja vanaprouadega. Nad väitsid, et nendega pole vabariigi valimiskomisjon ühendust võtnud. Ma enam ei saa aru, kes siin valetab, pahandas Ernits.

Vabariigi valimiskomisjon võttis nelja kandideerimisest loobunud Kambja naisega selgituste saamiseks ühendust telefonitsi. Silvia Zeigo selgitas vabariigi valimiskomisjonile, et kandideerimisavalduse allkirjastamisel ei saanud ta aru, millele ta allkirja annab. Kandideerimisest on ta loobunud omal vabal tahtel ning valla valimiskomisjoni esimees teda selle juures mõjutanud ei ole.

Ka Aili Veidik kinnitas, et esitas kandideerimisavalduse rahulolematuse tõttu haldusreformiga, kuid allkirjastas hiljem omal soovil kandideerimisest loobumise avalduse.

Lilli Riives katkestas kõne ning ei soovinud vabariigi valimiskomisjoni liikmetega rääkida. Kambja tervisekeskuse sekretär Heli Jaamets, kes aitas tal kandideerimisest loobumise avaldust kirjutada, kinnitas telefoni teel, et Lilli Riives loobus kandideerimast vabatahtlikult ning kirjutas sellele ise alla.

Alli Siil, kelle kandideerimisavalduse soovis Peeter Ernits isiklikult pärast selle tühistamist Kambja valimiskomisjonile tagasi viia, kinnitas vabariigi valimiskomisjonile, et ei soovi siiski kõrge ea tõttu kandideerida.

Kui vaja, riigikohtusse

Ernits jällegi on veendunud, et vabariigi valimiskomisjoni liikmed ei võtnud Kambja naistega üldse ühendust. «Rääkisin pärast vabariigi valimiskomisjoni otsust nende Kambja vanaprouadega. Nad väitsid, et nendega pole vabariigi valimiskomisjon ühendust võtnud. Ma enam ei saa aru, kes siin valetab,» pahandas Ernits.

Samas tunnistas ta, et ei saa täielikult kindel olla ka Kambja vanaprouade sõnades. «Loomulikult on võimalik, et ka prouad räägivad mulle üht ja teistele teist, aga ma olen nendega isiklikult kohtunud ja nendega suhelnud. Mul pole alust nende sõnades kahelda. Järelikult ei saa ma vabariigi valimiskomisjoni usaldada,» lisas Ernits.

Ta kinnitas, et ei rahuldu vabariigi valimiskomisjoni otsusega ning tahab asjaga edasi minna. «Praegu on mul sisuliselt kaks võimalust, kas parlamendisaadikuna avaldada vabariigi valimiskomisjoni esimehele umbusaldust või pöörduda riigikohtusse,» märkis Ernits. Praegu ei osanud ta öelda, kumma variandi kasuks ta otsustab, kuid lubas, et seda asja ta nii ei jäta.