Teatri uuendamine käis kahel suvel ja nõudis üle 14 miljoni euro

Samuti on nüüd tagatud suurem ohutus – näiteks ei lase arvuti teel juhitav süsteem tõsta lubatust raskemaid dekoratsioone ega lase ka dekoratsiooni osadel omavahel kokku põrgata.

Lavatehnika poole pealt muutustest rääkides lisas Peterson, et tõstukeid on senise kuue asemel kümme ja vajukeid senise kahe asemel kolm. Päris kõrgel, otse lavatorni katuse all on lisaks kahes pikas reas tõstemehhanismidele nüüd tosin punkttõstukit. Nende trosse saab lavastusele vajalikust punktist alla lasta ning inimesi, dekoratsioone ja rekvisiite turvaliselt ja täpselt tõsta või langetada.

Pilk saali ja fuajeesse

Ühtlustunud on saali helipilt, mis teatrijuhi sõnul peaks olema ühesuguselt suurepärane ja senisest parem igas saali punktis. Lisandunud on publikuala helindamine. Tänavu suvel värskendati ka suure maja publikuala, mida polnud põhjalikult remonditud 1967. aasta avamisest saati.

Saalis on istmete puitosa vana, kuid uuendatud on pehmed seljatoed ja toolipõhjad. / Sille Annuk

Saalis on istmed küll samaks jäänud, kuid vahetunud on nende pehmed osad. Reporter tundis oma kerega proovides selja taga ja istmiku all meeldivat pehmusega segunenud kõvadust.

Halli uue katte on saanud ka fuajee ja saali põrand. Laed, seinad ja postid on kenasti üle värvitud. Teise korruse fuajees on muutunud teatrikohviku lettide asukoht. Need on nüüd kahel pool nurgas. Lavajõudude portreed on samas kohas kus varemgi.

Fuajees algas eile Vanemuise peakunstniku Maarja Meeru juhtimisel kunstinäituse ülespanek. Maalid ja graafika on olnud seni põhiliselt teatrihoone tagumistes ruumides. Teatriskäijad saavad neid nüüd vaadata enne etendusi ja vaheaegadel. Suurem osa teoseid on Meeru sõnul teatrile kingitud.

Kunstiajaloolase Reet Margi kureeritud väljapanekus on muu hulgas Vanemuise suure maja tundmatus tehnikas kujutis, mis oletatavasti on kuulunud arhitektuuriprojekti juurde. Autorit ei ole teada.

Villem Ormissoni suur Pühajärve maal trepi kõrval on vahetanud asukohta. Teise trepi kõrval ei paista talle päike peale. Näitusele seatud kunstiteosed on puhastatud, uuesti raamitud ja mõnele pandud peale muuseumis kasutatavad klaasid. Skulptuure on väljapanekus paarkümmend.

Õigel ajal õiges kohas

Aprillis 2016 märkis Vanemuise valgusala juht Andres Sarv eesolevat suurt remonti ja lavatehnika väljavahetamist kommenteerides, et kõiki neid asju, mis liigutavad etenduse ajal dekoratsioone, hakkab juhtima arvuti, nii et need jõuavad täpselt õigel ajal punktipealt õigesse kohta.

«Kolm aastat on valgustajatel olnud selline tehnika, kus valgustid ise sõidavad täpselt paika, aga dekoratsioonid ei ole mõnikord täpselt seal, kus proovide ajal määratud,» lisas Sarv. «Nüüd hakkavad mõlemad pooled täpselt tööle. Võidab pealtvaataja, sest näeb saalist seda, mis proovides on paika pandud. See on minu arvates põhiline tulemus.»

Kas nüüd on läinud kõik nii, nagu poolteist aastat tagasi ette kujutatud? «Põhimõtteliselt ongi kõik läinud nii,» ütles Sarv eile. «Lava pööramine, tõstukite liikumine, heli, valgus, liikumine on kõik sekundi pealt sünkroonis. Mitte midagi ei ole juhuslikku, inimfaktor on väga väikeseks tehtud.»