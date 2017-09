Digikohtumisele tulijad kogevad Tallinnas tipptehnoloogiat

Tallinn Digital Summiti korraldamine läheb riigieelarvest maksma mitu miljonit eurot. «Oleme digisummiti eelarveks plaaninud neli miljonit eurot, mis katab kogu korraldusliku poole,» ütles eesistumise pressiesindaja Piret Seeman. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kuue kuu eelarve on kokku 75 miljonit eurot.

Riigipead saabuvad Tallinnasse täna pärastlõunal, kell 21 on neil Kadriorus õhtusöök Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuskiga. Kohtumine Kultuurikatlas toimub homme.

Peale riigijuhtide on Tallinnasse oodata kuni 600 välisajakirjanikku, kellele püstitati Kultuurikatla ja linnahalli vahele meedialinnak (alumisel parempoolsel fotol), mille aitas disainida Ugala teatri peakunstnik Ott Kangur. Selles on kasutatud palju naturaalset puitu, ka elusaid puid ja kanarbikutaimi. Linnak koosneb ajakirjanike tööalast, kus on 350 töökohta, intervjuude tegemise aatriumist ja pressikonverentside telgist. Kahe päeva jooksul toodetakse Kultuurikatlast üle maailma 20 telekanali otseülekandeid. Ehitussoojakutest on ehitatud ka suurematele kanalitele meediatöötoad ja väiksemad pressikonverentside ruumid.

Tallinn Digital Summiti ajaks valmib ka Digital Expo ala, kuhu eesistumise meeskond on Euroopast kogunud kõige kaasaegsemad tehnoloogilised lahendused. Näiteks näitavad Telia ja Ericsson esimest korda töötavat 5G lahendust. Eile jõudis kohale ka alles kahe nädala eest Frankfurdi autonäitusel esitletud isejuhtiva Audi prototüüp (ülemisel fotol). Kokku on näitusel väljas 19 eksponaati.