Eestlaste punalipp vs. Moskva politsei

«Meiega käib välisreisidel juba neli aastat kaasas fänniklubi lipp. Oleme sellega külastanud nii Madridi, Baselit, Dortmundi, Sindheimi kui ka Helsingit ja võtsime selle ühes ka Moskvasse. Olime lipuga Punasel väljakul paar minutit pilte teinud, kui meie juurde tuiskas politseiauto, kust väljunud mehed teatasid, et peame kohe kõik tehtud pildid kustutama,» rääkis fännigrupi liige Jürgen Leesmann.

«Põhjendust ei öeldud, vaid teatati, et Punasel väljakul lipuga pilti teha ei tohi! Õnneks on tänapäevane tehnoloogia säärane, et isegi kustutamise järel jääb pilt telefoni peidetult alles,» selgitas Leesmann, kuidas foto temast ning reisikaaslastest (Kristjan Tali ja Kristjan Reispärk) ikkagi Estonian Redsi Facebooki-lehele jõudis. «Kokkuvõttes võib vist öelda, et saime lisaks vingele jalgpallimatšile ka ehtsa ja omapärase Vene-elamuse osaliseks!»

Spartaki kolm aastat tagasi avatud kodustaadionil Otkrõtije Arenal peetud kohtumine oli Leesmanni jaoks vägev igas mõttes peale sportliku tulemuse, sest Liverpool mängis nagu sel hooajal kombeks – 20 pealelööki –, aga võitu ei tulnud. «Kaotatud kaks punkti, mitte võidetud viik. Spartaki fännidele mõjus viik täieliku triumfina,» sõnab Leesmann.

Staadionil valitsenud atmosfääri kohta jagus mängu kohapeal vaadanud eestlastel ainult kiidusõnu.

«Oli tunda ja näha, et Spartak polnud pikalt Meistrite liigas mänginud (viimati osaleti hooajal 2012/13 – toim), sest atmosfäär oli ülikõva. Meie ehk Liverpooli toetajate ja Spartaki-fännide vahelist verbaalset kraaklemist oli tribüünil rohkesti, kuigi sektoreid eraldasid klaasseinad. Elamuse mõttes kümme punkti kümnest! Ning just elamuste pärast me Liverpooli mänge kohapeal vaatamas käimegi, sest kui tulemus ununeb kiiresti – juba mõni päev hiljem on uus mäng, mille resultaat muutub kohe aktuaalseks –, siis staadionil ja linna peal kogetud emotsioonid jäävad hoopis kauemaks meelde,» räägib Leesmann.

Kui Spartak staadion oli viiekordse Euroopa meisterklubi Liverpooli külaskäiguks ammu välja müüdud, siis kolmel eestlasel õnnestus piletid hankida küllaltki hõlpsalt. «Inglastest Liverpooli fännide huvi piletite vastu oli üpriski leige. Ilmselt seetõttu, et Venemaale reisimine on keeruline, veidi peljati eelmise aasta EMil juhtunud löömingute tõttu venelastest fänne ning tegu oli alles alagrupiturniiri esimese võõrsil-mänguga,» selgitab Leesmann.

«Kui mäng toimunuks Hispaanias või Saksamaal või olnuks tegu kaheksandikfinaaliga, olnuks vähemalt ühel meie seltskonna liikmel pileti legaalne hankimine (alati on võimalik proovida õnne mustal turul – toim) võimatu. Aga kaks meest meist on külastanud sedavõrd palju Liverpooli eurosarjade välismänge, et oleme selles pingereas piletite saamiseks piisavalt kõrgel,» sõnab Leesmann. Nimelt võetakse piletidefitsiidi olukorras appi teenete nimekiri – prioriteet antakse fännidele, kes on Liverpooli viimasel ajal selles kategoorias enim toetamas käinud.

Leesmanni sõnul on tema ja sõbrad leidnud endale sobivaima variandi olevat just Liverpooli võõrsil-mängud Euroopas.

«Alguses käisime Anfieldil Liverpooli kodumatšidel, aga kuna tahame ise atmosfääri luua, siis selle tarbeks on võõrsil-mängud paremad – võib olla kindel, et verbaalne lahing vastasmeeskonna poolehoidjatega toimib. Liverpooli kodumängudel on õhkkond läinud paraku kommertslikumaks ja väiksemate vastaste puhul on atmosfäär kehv. Mina ja mu sõbrad läheme staadionile end tühjaks karjuma, mitte selfit tegema, mille jaoks on võõrsil-mängud paslikumad. Lisaks on erinevate Euroopa linnade külastamine põnev,» räägib Leesmann.