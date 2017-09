Aparaaditehases avab uksed Mahemarket

Aparaaditehase eestvedajatel on tehase käima lükkamisest peale olnud mõttes, et majas võiks olla toidupood. Juhtuski nii, et Mahemarketile, mis otsis Emajõelinnas ruume, tuli loomelinnakust ühel päeval kõne küsimusega, kas oleks huvi Tartusse tulla.

Mahemarketi tegevjuhi Tiiu Saksa sõnul on see kokkusattumus, sest loomelinnaku inimesed ei teadnud, et pood tahab parajasti laieneda. Käed löödi aasta tagasi. Pärast seda algasid ruumides viimistlustööd. Aparaaditehase tegevjuht Erki Pruul arvas, et kuna maja kontseptsiooniga ei lähe kokku, et seal oleks mõne suurema jaeketi pood, oli Mahemarketi tulek igati loogiline samm.

Pood tuleb 250 ruutmeetrile ja see on plaanis avada kuu aja pärast. Lisaks marketile, kust leiab igapäevast toidu- ja tööstuskaupa, tuleb poe ruumidesse kohvik.

Kõik vajalik olemas

Klient saab Saksa kinnitusel Mahemarketist kätte kõik, mida tavalisest toidupoest: piima, juur- ja puuvilja, saia, leiba, kuivaineid, lihatooteid ja palju muud. Paljud kuivaineid on müügil nii pakitult kui ka lahtiselt, et klient saaks osta täpselt nii suure koguse, nagu ta vajab.

Pealinnas on poel ruumi 400 ruutmeetrit. Pood tuleb Tartusse väiksemale pinnale, see ei tähenda aga, et sortiment oleks väiksem.

Uus pood eelistab müüa eestimaist toitu. Kuna siinsed mahetooted on valdavalt hooajalised, on müügil ka välismaist kaupa.

Pealinnas on poel ruumi umbes 400 ruutmeetrit. Kuigi Tartusse tuleb pood väiksemale pinnale, ei tähenda see, et kaubavalik oleks väiksem. Saks ütles, et osa toodete puhul jääb omavaheline konkurents ära: näiteks kuivatatud ploome ei ole kolmelt, vaid kahelt firmalt. Lisaks toidule on Mahemarketis müügil veel ökokosmeetikat, puhastusvahendeid ja kodukaupa.

Suuremate jaekettide hinnaklassiga võrreldes on ökokaup kallim.

Kolmandik poest on kohvikuala. Kauplusest saab osta lihatooteid, aga kohvik pakub ainult taimetoitu.

Valikus on nii sooja kui ka külma toitu ning kooke ja pirukaid, kus ei ole ei pärmi ega muna. Toorkookide ja maiustuste valmistamisel ei kasutata Mahemarketi tegevjuhi kinnitusel jahu ega suhkrut. «Teeme Napoleoni kooki, mis maitseb nagu Napoleoni kook, aga seal pole piima, koort ega võid. Sellised natuke teistmoodi tooted on meil,» tutvustas Tiiu Saks.

Kliendipuudust ei karda

Tallinna poes kliente jätkub. Poe tegevjuht loodab, et ka Tartus klientides puudu ei tule. «Ega Tartu inimesed ole teistmoodi kui Tallinnas. Järjest rohkem on inimesi, kes seavad oma prioriteedid ja kellele on oluline keskkonnasäästlikkus ja tervis,» ütles Saks.

Mahemarket tuleb Aparaaditehase kolmanda korpuse keldrikorrusele. Poele tuleb kaks sissepääsu: üks Kastani tänavalt ja teine loomelinnaku hoovist.