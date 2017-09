Uueneva aia ehteks saab Luunja enda roosisort

Tuleb konkurss

Roosiaed ise asub vallamaja ja jõesadama vahel kivimüüridega piiratud alal ning on ligi 1,9 hektari suurune. Rosaarium on sellest umbes kolmandik.

Valla majandusnõuniku Harri Lepa sõnul arutati roosiaia tulevikku viimati üleeilsel kokkusaamisel vallarahvaga ning asjad on praegu nii kaugel, et juba sel sügisel kutsutakse maastikuarhitekte võistlusele esitama oma ettekujutust aia arendamisest. «Aasta lõpuks loodame jõuda projektini,» sõnas ta.

Tuleval kevadel istutatakse rosaariumisse ka uus roosisort «Luunja». / Kaire Vahejõe

Rosaariumi soovitakse hakata ümber kujundama järgmisel aastal.

Selle uuendamiseks taotles MTÜ Lohkva Külaselts raha Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt. Kogu projekti maksumus on 28 000 eurot. Lisaks toetavad mittetulundusühingu juhatuse liikme Kaire Vahejõe sõnul roosiaia uuendamist ka paljud kohalikud ettevõtted ja inimesed. Rosaarium tuleb praegusega võrreldes ilmselt veidi teise kohta. «Kui ilm vähegi lubab, tahaksime istutamist alustada maikuus,» ütles Vahejõe.

Eesti tuntumaid roosikasvatajaid ja -aretajaid Mart Ojasalu leidis, et Luunja roosiaed on nende lillede kasvatamiseks väga soodne ja ka muidu ilus koht. «Tore, et aed kätte võetakse,» lisas ta. Samas manitses Ojasalu, et roosiaeda rajada on väga lihtne, seda hooldada sellisel tasemel, et asjast ka rõõmu oleks, üsna vaevarikas ja kulukas.

Oma sort

Roosiaia ehteks saab päris oma roosisort, mis kannab nime «Luunja». Ojasalu aretas selle roosisordi «Heinrich Siesmayer» alusele. Juuli lõpus käis valla komisjon Ojasalul külas ning roos pälvis komisjoniliikmete üksmeelse heakskiidu. Nii otsustatigi, et seni veel nimeta olnud sort saab Luunja nime.

«Luunja» on keskmise täitumusega kobarõieline taim, mis on piisavalt külmakindel ja haigustevaba, kirjeldas aretaja. Kasvult pigem tugevakasvuliste rooside hulka kuuluv taim võib kasvada 80–120 sentimeetri kõrguseks ja tal on palju punaseid õisi. Ojasalu rääkis, et tänavune suvi oli roosikasvatajatele raske, kuna täidisõielised roosid kippusid vihmas ja jahedas mädanema minema. «Luunja» on aga keskmiselt täidisõieline, mistõttu saab vesi sellelt maha joosta, ning roos oli ilus ka sel suvel.

Ojasalu lisas veel, et ühe roosisordi aretamine võtab aega vähemalt neli aastat, tema kuldne iga jääb vahemikku 12–15 aastat, seejärel vajavad taimed uuendamist.