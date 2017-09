Peetri tiigi kaldal võib nüüd ka välijõusaalis rassida

«Tore koht,» kiitis spordiväljakut Ungarist Budapestist Tartusse õppima tulnud üliõpilane Krištóf Szabolcsi. Harjutusi tehes rääkis kodumaal majandust ning Tartus esialgu eesti keelt tudeeriv ungarlane, et Peetri tänava spordiväljakul eriti rahvast ei käi. «Mõnikord on siin pered lastega,» lisas ta.

Väljakul on varustust nii väikestele kui suurtele. Väikestele on pesakiik, suurematele aga pink, kaks pinkkiike ning tarvikud jõuharjutuste tegemiseks. Üks pinkkiik on spordiväljakul, teine sellest pisut eemal tiigi kaldal.

Peetri 80 asuva spordiväljaku rajamiseks läks Tartu linna rahakotist 34 674 eurot ja 60 senti: väljaku projekteeris 4440 euro eest maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae, ehituseks kulus osaühingul Tommi Play 29 634 eurot ja 60 senti ning töö järelevalvet teinud osaühingule Timorehitus maksti 600 eurot.

«Selle väljaku rajamise tegi tublisti kallimaks kummist turvaala,» märkis Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf. «Liivast turvaala ei taha me spordi- ja mänguväljakutel enam kasutada, sest liiv kaob ajapikku ära.»

Eelmisel suvel kulus Tartu linnal Peetri turu tiigi ja selle ümbruse puhastamiseks23 617 eurot.