Tänak: tahan jätkata Fordis

Eestlase allkirja on pikalt taga ajanud Tommi Mäkineni juhitav Toyota võistkond, kuid nüüd andis Tänak aimu, et see jaht lõppeb tulutult. Tõenäoliselt on soomlastel-jaapanlastel küll võimalik pakkuda Tänakule senisest suuremat töötasu, ent tänavuse hooaja MM-tabelisse vaadates on M-Spordil vastu panna võiduvõimelisem auto. See on eestlase silmis kõvem valuuta kui mis tahes paksusega rahapakk.

«Arvan, et mul on M-spordis olemas kõik, mida vajan,» lausus Tänak. «Esmatähtis on alati sportlik pool. Tahan võita ja tahan selleks parimat võimalust,» lisas ta. «Pean sestap vaatama tulevikku ja otsustama, mis on meile parim.»

Lisaks tunnevad Tänak ja M-Sport teineteist tänu aastatepikkusele koostööle läbi ja lõhki. «Tunnen võistkonda, tunnen neid inimesi. Tean, kuidas võistkond toimib, olen ise uut autot arendanud ja see sõidab nii, nagu ma tahan. Teiste võistkondadega suhtlus küll veel kergelt käib, aga tahaksin lepingu sõlmida nii kiiresti kui võimalik,» Lausus Tänak.

Tänak: tahan võidelda MM-tiitli nimel

Tänak kiitis Fordi tänavuse hooaja autot, mis on igal teekattel kiire. «Tundub, et meil on väga hea auto. Ilmselt on Ford praegu kõige neutraalsem – see tähendab, et temaga saab sõita kiiresti kõigil rallidel,» lausus ta.

«Mõni konkurent on kiire ühel, teine teisel rallil, kuid keegi pole näidanud meiega võrreldavat stabiilsust igal pool. See annab tulevikuks lootust. Tahan tiitli nimel võidelda. Hea küll, ka tänavu oleme sellele endiselt üsna lähedal ning kes teab, mida kolm viimast rallit toovad, ent tahame olla tiitlikonkurentsis ka järgmistel aastatel,» vaatas Tänak tulevikku.

Sel hooajal nii Sardiinias kui ka Saksamaal poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud Tänakul püsib kolm etappi enne hooaja lõppu reaalne lootus maailmameistriks tulla, ent see eeldaks ka mõlema põhikonkurendi ebaõnne. Praegu on eestlane MM-sarja üldtabelis kolmas, jäädes liidrikohal olevast meeskonnakaaslasest Sebastien Ogier’st maha 33 ja teisel kohal olevast Hyundai sõitjast Thierry Neuville’ist 16 punktiga.

Lootus Ogier’ jätkamiseks püsib

Ühtlasi toonitas Tänak, et tahaks endiselt näha meeskonnas Ogier’d, keda on seostatud Citroёni võistkonnaga. Kui M-Sport suudaks tulevaks hooajaks jätta oma ridadesse nii Ogier’, Tänaku kui ka Elfyn Evansi ehk kõik kolm tänavust sõitjat, oleks neil eestlase arvates suurepärane võimalus tänavust võimutsemist jätkata.

«Näis, mida Seb teeb, kuid tema lahkumine pole kindlasti veel selge. Ta on väga hea meeskonnakaaslane ja tugev sõitja, eriti vaimses plaanis. Olen temalt palju õppinud ja temaga on mõnus koos töötada. Ka Elfyniga saame hästi läbi, sest tunneme teineteist juba kaua,» sõnas Tänak.

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson kinnitas Motorspordile, et soovib samuti kõik kolm sõitjat enda käe alla jätta, kuid lisas: mitte iga hinna eest. «Olen öelnud varem ja ütlen ka nüüd: muidugi tahan, et nad jääksid. Aga ma ei kavatse selle nimel meie meeskonna tulevikku ohtu seada,» viitas Wilson ühetähenduslikult asjaolule, et M-Spordil pole lihtsalt võimalik tehasetiimide rahaliste pakkumistega konkureerida.