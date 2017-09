Karl Kruuda jäi Hyundai WRC-tiimi ukse taha

Kruuda, Emil Bergkvist, Gus Greensmith, Jari Huttunen, Pepe López, Pierre-Louis Loubet, René Mandel ja Kalle Rovanperä läbisid kõik septembris Hyundai i20 R5 roolis testid kruusal ja asfaldil ning vestlusvooru, kus hinnati nii nende tehnilisi teadmisi kui ka suhtlemisoskust. Selle põhjal valisid tiimibossid välja sõitja, kelles nähakse suurimat potentsiaali.

Mõneti üllatuslikult ei osutunud valituks 16-aastane supertalent Kalle Rovanperä, ent samas on ta oma tuleviku juba teataval määral sidunud M-Sporti meeskonnaga. Võimaluse MM-sarjas täishooaja kaasa teha saab hoopis tema rahvuskaaslane Jari Huttunen.

23-aastase Huttuneni senine kõige uhkem tulemus pärineb juulikuiselt koduselt Soome MM-rallilt, kus ta suutis vaatamata peaaegu olematule neljarattaveolise ralliauto taltsutamise kogemusele WRC2 arvestuses triumfeerida.

«Meile avaldas muljet kõikide kandidaatide tase. Igaüks neist lähenes testile professionaalselt ja jättis hea mulje nii mulle kui ka teistele kohtunikele. Jari tõstis teistest kõrgemale tema sihikindlus,» selgitas Hyundai meeskonna mänedžer Alain Penasse valikut. «Tal on R5-auto kogemust vaid mõne ralli jagu, mis oli vähem kui paljudel teistel kandidaatidel, kuid ta suutis olla kohe i20 R5 roolis kiire ja kindel nii asfaldil kui ka kruusal. Ta on ilmselgelt väga andekas sõitja ja tal on rallipiloodina üüratu potentsiaal.»