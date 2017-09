Eesti sajanda sünnipäeva vastuvõtt peetakse Tartus

Lukas andis mõista, et vastuvõtule tulijatele on maja sisekujunduses üllatusi ja mõnevõrra muutub ka presidendi vastuvõtu formaat. «See on erakordne vastuvõtt mitmes mõttes. Esiteks see, et me peame sajandat aastapäeva, ja teiseks see, et vastuvõtt on ruumides, kus seda varem pole olnud. See pole ju klassikaline kontserdimaja,» lisas ta.

Tartu linnapea Urmas Klaas lausus presidendi kantselei otsust hinnates, et Tartu pingutus kandis vilja. «Võõrustada presidenti ja tema külalisi Tartus on meile austav ülesanne. Ja kuna tegu on Eesti sajanda sünnipäevaga, ei olegi selleks õigemat kohta kui Eesti Rahva Muuseum,» lausus ta.

Ühtlasi tunnustas linnapea rahvusvahelise iluvõimlemisvõistluse Miss Valentine 2018 korraldajaid, kes tõstsid suurvõistluse vastuvõtu pärast nädala võrra varasemaks. Vastasel juhul poleks 24. veebruaril olnud Tartus piisavalt hotellikohti.

Palju tööd ja vaeva

Estonia teatri juht Aivar Mäe ütles Postimehele, et teatril on alati hea meel vabariigi tähtsaimat vastuvõttu võõrustada, kuid võitlusse teater selleks ei lähe.

«Kui küsite, kas rahvusooper võitleb selle nimel, et saaksime kindlasti presidendi vastvõtu enda majja, siis kindlasti mitte. Sellega on hästi palju tööd, tuleb vaeva näha, väga palju kohustusi, ja samuti ei tasu see alati ära,» sõnas Mäe. Ta toetas mõtet, et presidendi vastuvõtt liigub ringi.

Esimest korda peeti presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtt Tartus 2007. aastal, kui president Toomas Hendrik Ilves tegi ajalugu ja korraldas traditsioonilise aastapäeva vastuvõtu Estonia asemel Vanemuises. Ka 2010 ja 2012 oli vastuvõtt Vanemuise teatris ja kontserdimajas. Viimased kaks aastat on pidulik üritus peetud Estonia teatris.