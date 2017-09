Balti liiga elab viikingite väe ootuses

«Nemad on favoriidid number üks,» nendib Kuressaare kohta Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel, kes koduses võrkpallis kõike näinud ja teinud. «Kaardile on tekkinud uusrikkad ja teistele mängijaid nagu ei jätkugi.»

Vana rebase Keele hooajaeelseid sõnumeid võtab igaüks tõe pähe oma riisikol, aga samas on raske talle vastu vaielda. Saaremaale meelitati esmahooga mullu Rakvere meeskonna imelise Balti liiga võiduni juhendanud Urmas Tali, kes on seepeale kokku saanud vinge koosseisu mängijaid. Ühtegi aktiivset Eesti koondislast rivistusest ei leia, küll aga viimase kahe hooaja kõige teravamad kodumaised rünnakukahurid Siim Põlluäär ja Hindrek Pulk, viimane otse Keele juurest Pärnust.

«Selles mõttes on neil kõik korras, et iga meeskonna eesmärk ongi võimalikult hästi duubeldada oma positsioonide kattuvust. Et pingilt tulev mees oleks võimalikult sama hea kui väljakul alustav,» kiidab Keel Kuressaare meeskonna komplekteeritust.

Päris ideaalse ründerusikaga saarlased siiski konkurente kimbutama ei tule. «Saaremaale tulek tähendab paljudele mängijatele seda, et nad peavad oma elukorraldust muutma. Kes on end Tallinna sisse seadnud, kellel on veel pere jne. Ei ole lihtne kõik see maha jätta, tulla saarele elama ja seal kaks korda päevas trenni teha. Kindlasti me kõiki tahetud mängijaid ei saanud ja ega me seda ka ei arvanud, et kõik meile tulevad,» selgitas klubijuht Hannes Sepp. Eilsel hooaja tutvustamisel selgitas näiteks Siim Ennemuist, sünnilt saarlane, et tema liitus just seetõttu Rakvere meeskonnaga, et mitte oma Tallinnas sisse seatud elu sassi lüüa.

«Eks me oleme üritanud neid nõrku kohti, mis on Eesti meeste pealt, kompenseerida mõne võõrleegionäriga. Ühe meeskonna lisandumine tähendab paratamatult, et kedagi on väljastpoolt liigasse juurde vaja, sest noori ühe hooajaga terve võistkonna jagu juurde ei kasva,» lisas Sepp.

Näiteks Bingbank Tartu, kel ainsana on Kuressaarega võrreldav eelarve – ca 300 000 eurot –, oli lõhkise küna ees: peatreener Oliver Lüütsepp tahtnuks kolmanda välismaalasena tuua koosseisu nurgaründaja, aga kuna kõik väärt kodused sidemängijad olid liigas otsa saanud, pidi ta palkama hoopis mängujuhi.

Kuigi Kuressaare ja Tartu – Keele kõnepruugis vastavalt uusrikkad ja liigkasuvõtjad – on liiga rahakaimad tiimid, tuleb nende eelarvesummat hinnata kontekstis. Kui Tartu juures jagavad summa ära nii mees- kui naiskond, siis saarlased on… noh, Saaremaal!

«Selge on see, et meestele on vaja pakkuda normaalset teenistust ja on võimalik, et Saaremaa hind on natukene kallim, et seda otsust kallutada. Aga kindlasti me kedagi rahaga otseselt ei meelitanud,» selgitab Sepp. Lisaks muidugi saarel elamisega kaasnevad logistilised murekohad: «Meil on väga tihti, kus me ei jõua ei nädalasiseste ega -vahetuse mängudelt viimase praami peale. Meil on vaja juurde võtta üks päev majutust ja toitlustust – see tähendab kulu. Me ei räägi siin hooaja peale paarist-kolmest tuhandest, vaid hooaja peale vähemalt 10 000 eurost. Seda kõike siis asukoha pärast.»

Saaremaa tulek ja mängijate magnetina ligitõmbamine lõi liigas kaardid taas sassi – päris muutumatut koosseisu ühelgi meeskonnal polegi. See tähendab, et hooaja algus kuulub kõigil tiimidel mängu klapitamisele ning meeskondade õige tugevus selgub talvel-kevadel. Matšid hakkavad pihta aga juba sel nädalavahetusel, suur võrkpall naaseb Saaremaale nädal hiljem. «Sel nädalavahetusel läheme Leetu ja 7. oktoobril on esimene kodumäng. Ärevus on suur ja kogukonna ootused kõrged. Üritame neid eeskujulikult täita. Meie eesmärgiks on kindlasti medalid,» nendib Sepp.

KAST

Balti võrkpalliliiga esimesed voorud

30.09

17.00 Selver – Järvamaa (Postimees)

17.00 Riia – Jekabpils

17.00 Raseiniai – Saaremaa

18.00 Jelgava – Ezerzeme

18.00 Tartu – Limbaži

19.00 Rakvere – Pärnu (Postimees)

19.00 Šiauliai – TTÜ

01.10

15.00 Riia – Ezerzeme

16.00 Jelgava – Jekabpils

16.30 Tartu – Pärnu (Kanal 12 ja Postimees)

17.00 Šiauliai – Saaremaa

17.00 Raseiniai – TTÜ

18.00 Rakvere – Limbaži (Postimees)