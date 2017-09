Neljapaat põrgukuumuses hinnaalandust ei tee

Eesti paarisaeruline neljapaat (Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo) on seni teinud MMil vaid ühe stardi, kui eelsõidus jõuti kolmandana tänasesse poolfinaali.

«Ühest sõidust taastumine võtab pool tundi aega. Kui tavaliselt saad jalad külma vette panna, siis ega siin väga vahet polegi. Muidu oled harjunud, et vesi jahutab, aga siin ei saagi aru, kas see on vesi või supp. Euroopa meestele on see kuumus ikka hoopis teist sorti asi,» räägib Raja, kes pika ja medaliterohke karjääri jooksul võistelnud mitmesugustes tingimustes.

Hinnaalandust ei tehta: poolfinaalieelsetel päevadel käidi vee peal päikesetõusuga, loojangu aegu katsetati kiirust ja koostööd. «Muidu toast väga välja ei lähegi,» ütleb Raja, kellega nõustub toakaaslane Endrekson.

Et neljapaadi raudvara Andrei Jämsä jättis hooaja seljavigastuse tõttu vahele, on kogenud medalimeestega seekord paadis Kaur Kuslap. Endrekson naerab, et nooremad peavad tema sõna kuulama, kuid möönab, et Kuslap on tubli.

«Andrei on tugev. Et nii tugevaks saada kui tema, läheb noortel ikka veel aega. Aga Kuslap on hästi vastu võetud, ega meil mehi sinna paati nägude järgi ei valita,» räägib Raja, vihjates paatkonda mais EMil tabanud skandaalile, kui kahepaadis sõudnud Raja vahetas välja Geir Suursilla. Suursild väitis, et peatreener Matti Killing käskis tal haigust näidelda, kuid juhendaja sõnul olid ootused suuremad kui sportlase võimed. «Ma ei osanud treenerina ette näha, et sportlane ei saa tiitlivõistluste õhkkonnas hakkama. Suursild ei tulnud eelsõidus toime võistluspingega ja tehnilise poolega,» sõnas Killing toona Postimehele.

Neljapaadi ülejäänud liikmed end sellest häirida ei lasknud ning Raja sõnul on varem ka 2013. ja 2014. aastal koos istunud paatkond saavutanud ühtsuse. «Kuslap on tark ja osav, aga väga vaikne. Noortel on üldse väga palju isu trenni teha. Kui rääkida järgmise aasta treeningutest, siis kõik, ka kahepaadi mehed annavad mõista, et tahavad tiitlivõistlustel kaheksa hulka tulla. Raskusi ei pelga keegi,» räägib ta.

Täna kell 19.41 algavas poolfinaalis sõidab Eesti paatkond viiendal rajal. Vastasteks on Venemaa, Uus-Meremaa, Leedu, Saksamaa ja Norra. Kui enne võistlust oli tänavu kahvatult esinenud paatkonna eesmärk poolfinaal, siis nüüd ütlevad sõudjad välja: finaalist välja jääda oleks üsna kurb. «Samas anname endale aru, et seekord pole ettevalmistus nii super olnud ning keha pole ikka nii palju piitsutanud kui kaks aastat või aasta enne olümpiat,» sõnab Raja.

Kui treener Killing rääkis pärast eelsõitu Postimehele, et eelsõidu võitnud Leedu ülemõistuse kiiret minekut ei näidanudki, on Raja teisel arvamusel. «Nad on ikka testosterooni täis, veresooned pulbitsevad,» naerab ta ning lisab, et Euroopa meistriks tulnud Leedu edu on teda üllatanud. «Mõnes mõttes tulid nad küll järsult pildile, aga on kahe aastaga end suursoosikuks sõitnud.»

Sarnaselt Rio suveolümpiamängudel pronksmedali võitnud Eestile on olümpiavõitja Saksamaa saanud oma paadi liikuma alles nüüd. «Nad näitasid üsna kiiret sõitu. Uus-Meremaa on selline, kes kuumas kliimas saab väga hakkama ning just nemad võivad väga hästi teist poolt sõita,» analüüsib Raja. «Norraga oleme siin palju sõitnud, kord on üks peal, kord teine.»

Norralastel on MMil ajanud üks häda teist taga: esmalt ei saanud kogu koondis oma paate õigel ajal kätte, seejärel hilines kahepaat eelsõitude starti. Kõige tipuks on just norralased kohtunud Sarasota järvel alligaatoritega.

«Me ise pole alligaatoreid näinud, aga nüüd ütlesid Uus-Meremaa poisid, et elukad pidavat eriti väikesed olema. Seda juttu aga küll kuskil pole, et ärge jalgu vette pange. Keegi meid veest välja ei aja,» teatab Raja, et suurel alal ohtu pole ning mehed varvastest ilma jääda ei kavatse. Samas on eestlased kohanud teistsuguseid eksootilisi loomi. «Kilpkonnad annavad endast rohkem näole, päris äge kogemus see Florida fauna. Võistlusele väike põnevus juures!»