Käsipallis tänavu nagu korvpallis

Mäng püsis tasakaalus 20. minutini, siis läks Serviti eest ning paisutas teise poolaja keskel edu korraks suisa 12-väravaliseks (31:19). Kohtumine osutas selgelt, et algav kodune käsipallihooaeg tõotab sarnaneda korvpalliga, mille Eesti meistrivõistlused algavad 5. oktoobril kõigi spetsialistide üksmeeles, et tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo tuleb meistriks, aga kõige muu osas on variandid lahtised.

Käsipallis tundus hooaja eel olukord olevat sarnane – tiitlikaitsja Serviti on selgelt üle, aga kahvatumate medalite nimel peaksid suutma võidelda neli klubi (HC Kehra, Viljandi HC, HC Viimsi ja HC Tallinn). Kehra eilne selge kaotus kinnitas seda veendumust.

Tõsi, Kehra kaotas 10. minutil vigastusega Uku-Tanel Laastu ja 36. minutil punase kaardiga (viimase kaitsjana Serviti kiirrünnaku selja tagant tehtud veaga peatamine) Indrek Normaku, ent Serviti selges tehnilises ja füüsilises üleolekus puudus kahtlus. Oleks väga ootamatu, kui Põlva klubi ei saaks kevadel tähistada oma 13. Eesti meistri tiitlit.

Koduse rinde kõrval peab Serviti aga lahinguid ka Euroopas. 7. oktoobril kohtutakse EHF-karikasarja teises eelringis Horvaatia tippklubiga Nasice RK Nexe. Peatreener Kalmer Mustingu hinnangul tuleb allesjäänud kümne päevaga vormi teravdada. «Praegu me pole nii head kui septembri alguses, kui esimeses eelringis Goricat võitsime, aga mäng Kehraga, samuti järgnevad matšid HC Tallinna ja Viljandiga peavad aitama meeskonna teravuse taas tippu viia. Aga Nexe on väga kõva vastane,» sõnas Musting.

HC Kehra vahetas suvel peatreenerit, Indrek Lillsoolt võttis ameti üle klubi kauaaegne mängija, kõigest 28-aastane Kaupo Liiva. «Esimene suur lahing peatreenerina. Õppisin palju,» tõdes Kehra juhendaja. Eilse põhjal võib järeldada, et Liiva soov on panna Kehra mängima kiire(ma)t käsipalli, selleks tuleb meeskonnal aga parandada nii tehnikat kui ka füüsist.

TULEMUSE KAST

Käsipalli Eesti meistrivõistlused

HC Kehra – Põlva Serviti 26:35

Serviti: Tšezlov 5, Grištsuk 5, Muuga 4, Sillaste 4, Ljubtšenko 4, Uibo 4, Varul 3, Rudissaar 2, Sokk 2, Sarapuu 1, Aizatullov 1.

Kehra: Jermaševitš 8, Vukoicic 4, Normak 3, Jankovski 3, Barovski 3, Rogenbaum 1, Tänavots 1, Mamporia 1, Mitt 1, Lees 1.