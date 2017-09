Vaata, mis jalad!

Sukapaar võib olla väike detail tervikus, kuid selle mõju on suur. Mis tahes kleit või komplekt muutub sekundi pealt vaatamisväärsuseks, kui selle kõrval kepsutavad erksates sukkades jalad. Kes teeb nüüd järelduse, et riietus polegi alati nii tähtis kui õige tundega lisatud detailid, on õigel teel. Vähemalt suka-akrobaatikas.

Värvikate ja kirjaliste koibadega modelle on marssimas nähtud moelavadel Pariisis, Milanos, Londonis ja New Yorgis ning meiegi moeloojate seas leidub uljaid avangardiste, kes erksaid jalgu eelistavad. Moes on see kraam päris kindlasti. Hurraa, pidu meie jalgadel!

Mitte ainult kõhnadele

Julgele kandjale ei karga keegi säärde, pigem arvatakse, et kui juba rõhutab oma jalgu, järelikult ongi need ilusad.

Leidub kaunitare, kes tahaksid midagi erksamat jalga ajada, kuid ei söanda, sest ei pea oma jalgu piisavalt täiuslikuks. «See on ikka pikematele, peenematele, noorematele…» Tõsi on see, et erksasse sukka pakitud jalg püüab rohkem pilke. Kuid samamoodi on tõsi, et kui säärejooksul sagib juba muster või hullab kirgas toon, jääb märksa vähem aega seda jalga kriitilise pilguga mõõta. Ehk et julgele kandjale ei karga keegi säärde, pigem arvatakse, et kui juba rõhutab oma jalgu, järelikult ongi need ilusad. Ning kes on kunagi öelnud, et ilus jalg peab olema kõhn nagu kõrkjas? Jalad peaksid oma omanikku ikka vapralt kandma ja aktiivsena hoidma! Terve ja treenitud inimese jalad näevad alati head välja, olgu need lühikesed või pikad, toekad või siredad. Sest olgem ausad, oma luustikku, lihaste ja kõõluste proportsioone pole võimalik omanikul endal muuta, väga kohatu oleks teda selle järgi mõõta või kritiseerida. Niisiis tasub teada, et julge otsus jalad värvide või mustritega lõbusamaks muuta teeb kandja alati nooremaks, vitaalsemaks ja põnevamaks.

Uljas aktsent

Nii mõnigi fashionista jätab efektse sukapaari jalga tõmbamata seetõttu, et ei suuda seda millegagi kokku sobitada. Asi on palju lihtsam, kui tundub! Sukad võivad olla kogu komplekti rosin ja pilgupüüdja, millele muu rõivas sekundeerib. Näiteks mõni stiilne ühetooniline kleit sobib enamikus toonides ja mustrites sukkadega üsna kindla peale kokku, kui ta tähelepanu pärast ei konkureeri. Teisalt on väga trendikas just mustrikokteil ja kirkad kontrastid kokku segada. Ehk milleks piirduda vaid ühe tooniga, kui rohkem on rohkem? See taktika vajab veidi paremat moetunnetust, kuid siingi pole midagi kaelamurdvat. Ainus risk on ehk suurem doos tähelepanu, kuid seda sa erksate sukkade poole kätt sirutades ju nii ehk naa ei karda?!

Arter otsis Eesti moekast seltskonnast üles mõne igas mõttes värvika naise, kes kuuluvad jalgade efektse riietamise meistriliigasse. Mis tunne on särada sukkades, mida kõik silmapilk märkavad, mis sõnumeid need edastavad ja saladusi peidavad?