Saksa valik: Jamaica kokteil või lõpuks ikka lihtsalt õlu

Lihtsustatud põhjus – (nende endi arvates) ära unustatud, valitsusega (olgu see ilmselt milline tahes) rahulolematud keskeas ja veidi nooremad mehed. Nemad nägid nüüd enda jaoks mingit alternatiivi AfDs.

Nemad võib-olla eriti ei tähista järgmisel nädalal Saksamaa ühinemise 27. aastapäeva. Nagu ka seekordsed valimistulemused näitavad, pole päris ühtsuseni jõutud. Loomulikult on selge, et igas riigis on piirkondi, kus eelistused erinevad mitmesugustel põhjustel mõne teise kandi omadest, kuid Saksamaal paistavad erinevused ikka liiga selgelt jooksvat (endise?) ida ja lääne vahel.

Kusjuures hullem polegi võib-olla mitte poliitiliste eelistuste lahknevus, vaid, kuidas öeldagi, mentaalne lahus olemine. Üks näide ehk kokkuvõte artiklist, mille nüüd pärast valimisi kirjutas ajalehe Die Welt kommentaator.

Ta ütleb, et siiani tehakse selgelt vahet ida- ja läänesakslastel, et ta tunnetab seda inimestega rääkides. Siiani pidavat läänesakslastes elama arvamus, et Ida-Saksa naised magavad kõikide ettejuhtuvate meestega, et Ida-Saksa mehed on alkohoolikud, et kõik idasakslased on vabal ajal alasti, et kõik idasakslased on lollid igas mõttes, et nad käivad riides nagu tolad.

Läänesakslased on tema arvates aga haigelt poliitkorrektsed, nad suudavad kõikide vastu viisakaks ja neutraalseks jääda. Välja arvatud idasakslaste vastu! Nad ei kasuta sõnu «neeger» või «mustlane», aga ütlevad oma totakate idapoolsete kohta rahumeeli «ossid».

Kui kunagi tahtsid ka idasakslased läänesakslasteks muutuda, siis enam mitte. Nüüd otsivad ajakirjanikud süüdlast, neid, kes on valinud AfD. Ja leiavad Ida-Saksa mehe, kes on maitselagedalt riides, ebainimlik, radikaalne, harimatu. Kui idasakslased olid varem läänesakslastele naljanumber, siis nüüd vihkamise objekt. Ja idasakslane hakkab end kaitsma, ta ei muuda end ega oma valikuid. See on tema võimalus saada tagasi väärikus, mille lääs temalt ära on võtnud.

Muidugi on see vaid ühe inimese arvamus, nagu mõni kriitik võiks osutada. Aga vaevalt et lausa lambist võetud. Ja meeldejääv – ka siin ei väljenda ma enda suhtumist tema hinnangu sisusse, vaid väljaütlemise värvikusse.

See idasakslasest kommentaator ise elab enda sõnul ühes läänelikumas Lääne-Berliini linnaosas. Tema sõnul ei ole «seal» peale tema ühtegi idasakslast. Päris võimalik, et ta peab silmas Charlottenburgi, ja siis pidanuksin ma vahest kirjutama «siin», kuna ma ka ise elan siin/seal linnaosas. Idasakslaste olematus siin on mõistagi liialdus, kuigi ega ma tänaval neil vahet ei teeks, sest ega ju iga tolana riietuv inimene ilmselt idasakslane ole. Alasti inimesi pole samas küll näinud, nii et äkki siiski…

Küll aga on siin näha silmanähtavalt mittesaksaliku välimusega inimesi. Näiteks türklane, kelle juures käin juukseid lõikamas – odav (kümme eurot, pluss üks tipiks) ja lihtne, millest enamat mu kiharate seadmiseks vaja pole. Usutavasti saaks sama tööga vabalt hakkama ka näiteks aasta-paari eest Süüriast tulnud põgenikjuuksur.