Suur jalgpalliturniir toob lähiriikide noored vutiässad Tartusse

Turniiri peakorraldaja, FC Santose president Meelis Eelmäe rääkis, et külalisi tuleb Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast ja Poolast. Just rahvusvahelisus ongi märksõna, mida turniiri korraldades alati silmas peetakse.

«Kõik, kes siia tulevad, teavad, et saavad mängida erinevate rahvuste ja eri jalgpallistiilide vastu,» märkis Eelmäe. Turniiri on korraldatud kümme aastat ning selle aja jooksul on tekkinud rohkelt sidemeid, mistõttu välisklubisid sügisesse Tartusse väga keeruline meelitada ei ole.

Kuigi turniiri korraldab Santos, ei nõuta Meelis Eelmäe kinnitusel treeneritelt seda, et iga hinna eest mängitaks kõrgetele kohtadele, või muidu hakkavad pead lendama.

«See on nii meile kui ka välisvõistkondadele ikkagi treeningturniir, kus on tähtis saada heal tasemel mänge ja hankida treeninguprotsessi silmas pidades kogemusi,» kõneles Eelmäe. «Klubile on kõige tähtsamad Eesti meistrivõistlused ning see, et sirguks mängijaid esindusmeeskonda, mitte Santos Cupi võitmine.»

Kui muidu madistame põhiliselt Elva, Otepää või Tammekaga, siis nüüd tuleb hakkama saada teistsuguste koolkondade ja stiilidega, märkis Anti Kangur.

Klubi presidendiga nõustus ka Santose noortetreener Anti Kangur, kelle hoolealused alustavad täna heitlusi kaheksa-aastaste poiste vanuseklassis. «Tulemusi pole mõtet üle tähtsustada, oluline on see, et saame tugevaid mänge, mis on tulevikku silmas pidades edasiviiv jõud,» tõdes ta. «Läheb, kuidas läheb, sellise tasemega turniiril ma kunagi poistele midagi ette ei heida.»

Anti Kanguri sõnul on turniir ka selles suhtes kasulik, et viib treenerid ja mängijad tavapärasest rutiinist välja. «Kui muidu madistame põhiliselt Elva, Otepää või Tammekaga, siis nüüd tuleb hakkama saada teistsuguste koolkondade ja stiilidega,» märkis ta.

Kuigi treener poiste hulgas turniiri eel pingeid üles ei kruvi, on väiksed vutiässad väga ootusärevad ning on juba viimased kaks nädalat treenerilt aina küsinud, millal turniir lõpuks algab. Et kaheksa-aastased poisid annavad pallile pihta Forseliuse kooli staadionil, mängib Santos sõna otseses mõttes kodus, sest sellel platsil on kogu suve trenni tehtud.

«Kuid selles vanuses koduväljakueelist vist enda kasuks veel pöörata ei saa,» muigas Kangur.