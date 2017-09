Pärnus mängivad tänavu vaid eestlased. Rannula: võidab meeskond, mitte rahvus

Juulis teatas Pärnu Sadam, et rahanappuse tõttu lahkutakse meistriliigast. Klubi alaliidus õigeks ajaks ei registreeritudki, kuid päev pärast tähtaja kukkumist,saadi suvepealinnas korvpalliliidu esindajatega kokku. Alaliit lubas tähtaega pikendada ning see andis pärnakatele rohelise tule: Pärnu klubid KK Pärnu ja KK Paulus panid seljad kokku ning jätkati kõrgeimal tasemel. Meeskonna juhtimise võttis üle Johan Kärp, peatreenerina jätkab Heiko Rannula.

Et Pärnu eelarve on üks väiksematest Eestis (vaid G4S Noorteliiga tiimi eelarve on veelgi tagasihoidlikum – toim), mängitakse sel hooajal vaid Eesti palluritega. «Meie raha juures oleme saanud kokku korraliku satsi. Sellist juttu polnud, et mängijad peavad ilmtingimata eestlased olema. Võidab meeskond, mitte rahvus,» selgitas Rannula Postimehele. «Võtame väikese sammu tagasi. Asjad korda, korraliku põhja alla ja kui natuke kindlam seis on, siis vaatame edasi.»

Kuigi Kärp ja Rannula on omavahel arutanud, et rahalise olukorra paranedes täiendaksid nad koosseisu suure korvialuse mehega, siis praegune eelarve ei võimalda seda. Nõnda saab tänavu suuremat rolli kanda 22-aastane keskmängija Karl-Martin Kask, kogenumatest meestest on korvialuseks jõuks eelmise hooaja teises pooles Kalev/Cramos pallinud Timo Eichfuss.

«Kasel on ees väga tähtis aasta, kas ta saab hakkama või ei saa, on tema enda kätes. Praegu on tal tõestamise aeg. Teiseks liigub maailma korvpall juba sinna suunda, et mängitaksegi lühema koosseisuga. Lõplik tõde on, et mängijad panevad ise paika, kuidas seda korvpalli mängitakse,» arvab Rannula.

Kärp sõnas Pärnu Postimehele, et valmis tuleb olla sellekski, et mõni mängija valib poole hooaja pealt uue meeskonna. «Mõnel mehel on lepingus klausel, et ta võib minna, kui saab välismaalt pakkumise. Samal ajal on paljud noored tulnud Pärnusse mõttega, et nad saavad siin mänguminuteid, mis nende vanuses on kõige olulisem. Siin jagub minuteid kõigile: ole ainult mees, treeni ja näita end heast küljest!»

Kui Pärnu Sadam alustab meistriliiga hooaega 6. oktoobril Tallinna Kaleviga kohtudes, siis samal õhtul madistab Valga spordihoones kohalik Valga/Valka, kes kohtub TTÜga.

Nii Eesti kui Läti liigas palliva meeskonna eesotsas on 27-aastane Kristaps Zeids, kes usaldab noormängijaid ja kavatseb tuua Eesti liigas nähtavale agressiivse korvpalli. «Meil on palju noori, meie keskmine vanus on 25–26 aastat. Meil pole ühte kindlat liidrit, vaid kõik mängijad on liidrid,» teatas Zeids pressikonverentsil. Vanameister Valmo Kriisa Valgas esialgu ei jätka.