Kas soovite näha lõigutud inimkeha? Aga palun!

«Meil, anatoomiaklassis, on luud ja roided,» ütleb ta.

Merle Kolga seisab tohutu suure nutitahvli ees, millelt ta näpupuudutustega üht inimkeha kujutist kiht kihi haaval «lahti koorib».

Nahk on juba eemaldatud, nüüd lihased – näha saab luustikku ja elundkonda kogu selle kirevuses. Näpupuudutusega kaovad pildilt needki. Jäävad veel veresooned ja lõpuks ainult närvisüsteem. Seda vaadates võiks mõelda, milline jumalik meistritöö, täiuslik pitsskulptuur!

Merle Kolga paneb luud, lihased ja naha pildile tagasi ning puudutab üht skalpellimärgiga nuppu. Siis võtab nutipliiatsi ja veab pliiatsiga ekraanile diagonaalse sirge.

See, mis asub ühel pool diagonaali ehk pea ja kolmandik torsost, kaob. Kui allesjäänud kehakujutist pöörata, on selle lõikepinnal näha, milliseid kohti skalpellpliiats giljotiinina läbis. Kõik need meelierutavad ristlõiked roietest, veenidest, arteritest ning südamest.

Kaks meest, kaks naist

Tartu tervishoiukõrgkooli paljude rakenduste ja võimalustega anatoomialaua kõvakettal on nelja päriselt elanud inimese andmed.

Üks on mees ja teine on naine – mõlemad asiaadid. Kolmas inimene on taas mees – kaukaaslane. Ning neljas naine, aga tema nägu me ei tea, kuna temast näeb vaid skeletti, elundeid ja lihaskonda.

Kõik neli on kunagi andnud nõusoleku, et pärast surma võib nende keha õppeotstarbel kasutada. Nad on olnud tavalised inimesed, naine näib jässakavõitu, kaukaaslasest mees ilmselgelt ülekaaluline.

Kui üht, teist või kolmandat isikut ekraanile kuvada, siis ilmuvad nad sinna, niudepiirkond pieteeditundeliselt rätikuga kaetud. See tuletab meelde, et enne, kui virtuaalset skalpelli kasutama hakata, võiks mõelda, et selle keha on teadusele andnud kunagi elanud inimene ning temast on ilus lugu pidada.

Nelja inimese andmed on arvutisse kogutud viisil, et iga keha on «lõigatud» imeõhukesteks kihtideks läbimõõduga 0,66 millimeetrit. Kõik lõiked on tehtud kolmel tasapinnal ning iga lõike iga millimeetri visuaalne info on salvestatud, nii et seda on võimalik mitmemõõtmeliselt esile kuvada, pöörata ja keerata, suurendada ja vähendada.

Päris viilutajaga ei ole ühtegi inimkeha füüsiliselt siiski lõigutud, vaid kõik on tehtud viisil, mis sarnaneb magnetresonants- või kompuutertomograafilise uuringuga.

Kümme kõhubeebit

Õppejõud Ave Kõrve-Noorkõiv õpetab tulevastele tervishoiutöötajatele embrüoloogiat ja naistehaigusi. Ta avab anatoomilisel laual kausta, kust näeb inimese embrüonaalstaadiume ehk seda, milline on loode 13-nädalaselt ning kuidas see kümne järgmise nädala jooksul areneb.

On erakordne mõelda, et juba kolmekuusel kõhubeebil on välja arenenud närvisüsteem ja kõikide organite alged, samuti skeleti alus – küll kõhrelisel, mitte luulisel kujul.

See tähendab, et kõige olulisem aeg lapse arengus on 13. nädalaks juba möödas, ehkki lapse jalakesed ja käekesed näevad välja veel loibade või käpakestena.

Anatoomia töölauale on igal õppejõud võimalik luua ka isiklik töökaust, kuhu ta võib salvestada just oma loenguks või seminariks teemakohaseid pilte ja mitmemõõtmelisi videoid. Luua oma õppekavu.