Saksa võim sobib Ken Kallastele

Ehkki mullu lõpetati Ekstraklasa klubi ajaloo parimat saavutust kordava viienda kohaga (Kallaste: «Kõike arvestades maksimumtulemus.»), toimusid kevadsuvel Koronas põhjalikud ümberkorraldused. Klubi omanikuks sai endine Saksamaa koondise väravavaht Dieter Burdenski. Nüüdne suurärimees valdab 72 protsenti Korona aktiatest, ülejäänu jäi Kielce linnale.

Nagu niisugustel puhkudel tavaks, järgnes suurpuhastus. Burdenski tõi treeneripingile Šveitsis sündinud, kuid Saksamaal endale nime teinud itaallase Gino Lettieri. Kahe hooaja vahel lahkus meeskonnast 20 (!) mängijat. Asemele tuli teiste hulgas… Dieter Burdenski poeg Fabian. Põrmugi mitte kõik Korona poolehoidjad polnud rahul.

Üks (vähestest) jääjatest oli Kallaste. «Võtsin toimuvat rahulikult. Jalgpallis ei tea iial ette, mis järgmisel päeval juhtuda võib. Mõtlesin, et kuni uus peremees ei hakka nina liiga palju riietusruumi toppima, on kõik hästi ega puutu minusse. Ei ole hakanud,» sõnas 29-aastane eestlane.

Kallaste rääkis, et eelmisel aastal puhkes Korona kõige tulihingelisemate fännide ja klubi eelmise juhi vahel tüli, mis tipnes sellega, et kõnealused nn ultrad ei ilmunud enam mängudele. «Aga siis leiti kompromiss, visati vimm nurka ja nüüd toetakse meid väga häälekalt.»

Mängupilt annab lootust

Kallastele istub uue juhendaja Lettieri käekiri igas mõttes. «Treeningud on senisest intensiivsemad ja tema taktikalises nägemuses peavad äärekaitsjad rohkem üles-alla jooksma, mis mulle ideaalselt sobib,» iseloomustas ta. «Olgugi et meil olid koosseisus suured muutused, on minu hinnangul kõik läinud libedalt.»

Eelmisel suvel teisest Poola klubist Zabrze Gornikust Koronasse kolinud Kallaste arvates on kvaliteedis astutud samm edasi. «Eelmise aasta tulemus tuli eelkõige tänu suurepärasele meeskonnavaimule. Ka nüüd on sellega kõik korras, aga tundub, et mänguliselt oleme kasvanud tugevamaks,» lausus ta ja tõi välja arengu tagamaad: «Ma polnud varem Saksa kooli treeneri käe all töötanud. Lettieri paneb väga suurt rõhku füüsise parandamisele. Treeningud on pikad ja neid on varasemast rohkem. Kasu on juba märgata – kui mullu väsisime mängude lõppudes ära, siis nüüd hakkame 60.–70. minuti kandis pigem ise valitsema.»

Nagu eespool öeldud: hooaeg on veel noor. Kümne vooru järel asub Korona täpselt tabeli keskpaigas, kaheksandal pügalal. Ent Kallaste usub, et valatud higi hakkab ajapikku järjest enam tulu tooma. «Uus treener sooviski alustada sisuliselt nullist. Kohest paugutamist olnuks liig loota. Aga mängupilt on juba hea, tavaliselt isegi siis, kui oleme kaotanud. Olen tulevikku vaadates lootusrikas.»

LISALUGU

Raudmees haigestus

«Tõesti ei mäleta, et ma oleks kunagi kasvõi ühe mängu haigestumise tõttu vahele jätnud. Nüüd tuli kaks tükki järjest,» tõdes viiruse küüsi langenud Kallaste. «Isegi palavikku polnud, aga hingamisteedesse kogunes lima. Treener soovis mu algul lihtsalt jooksma saata, et haigus välja higistada. Aga arst ütles konkreetselt: ei saa riskida, puhka!»

Veel kodukamaral Nõmme Kalju särki kandes teenis Kallaste raudmehe nimetuse, sest tegi aastatel 2010–2013 siinses meistriliigas ainsagi pausita kaasa 116 järjestikust kohtumist ehk 10 440 uskumatut minutit.

Kallastel on kahju, et nüüd tuli puhkuseks võtta aeg, mil Korona pidi heitlema ühe suurema rivaali Krakowi Wislaga. Mõlemad mängud (üks liigas, teine karikasarjas) võideti ja ehkki nädala alguses treeningutele naasnud Kallaste loodab, et saab koha peagi tagasi, pole miski kindel. «Konkurents on korralik. Sakslane Michael Gardawski tegi sel positsioonil ka kaks head mängu.»