Tartu vajab uut kultuurimaja

Tollal loodeti ka piirkondlikku kultuuritegevuse arengut eelkõige koolide ruume harjutuskohana kasutades. Kui palju on Tartus neid koole, kus taidlejad saaksid tegutseda?

Linn on andnud lubadusi ja tunnistanud, et probleem on olemas, sellega hakatakse tegelema ja lahendusi otsima. Siiamaani otsitakse, aga ikka ei leita.

Tartu linna arengustrateegia nägi ette Tartule päris oma kultuurikeskuse rajamist aastaks 2006. Tartu on ainuke maakonnakeskus Eestis, kus ei ole oma kultuurimaja! Ärme hakkame rääkima, et on ju Tiigi seltsimaja. Varsti ei ole ka seda enam.

Eesti suuruselt teises linnas ei tohiks küll üks suur ja korralik kultuurimaja üle jõu käiv olla. Küsimus on prioriteetides.

Rahvakultuur on osa meie eesti kultuurist. Rahvakultuur vajab säilimiseks ja arenemiseks kaitset. Kes siis veel, kui mitte meie ise olemegi meie kultuuri hoidjad, tegijad ja edasi arendajad?

Meie linna üks suurimaid hädasid ja puudusi on praegu see, et me ostame kultuuri sisse, aga rahvas tahab ka ise midagi teha. Rahvale on hädasti vaja taidlust.

Uus kultuurimaja ei ole luksus, vaid hädavajalik oma rahvale, et meie inimesed ei hülgaks oma kultuuri ega kodumaad.

Praegu taotleb Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitlit 2024. aastaks. Euroopa kultuuripealinn ilma kultuurimajata ei kõla just uhkelt.

Kurb on vaadata, kuidas mõned endised uhked ja ilusad kultuurikeskused on muudetud mööblikauplusteks ja –ladudeks, näiteks endine ohvitseride maja või Estiko saal.

Juba pikemat aega käib jant kunagise raudteeklubi, hilisema ERMi ajutise näitusemaja ümber. Tartlastel on õigus teada, mis toimub. Veeretatakse nagu tulist kartulit ühest käest teise.

Endine riigihalduse minister Mihhail Korb kuulutas oma viimasel töönädalal, et selle Kuperjanovi 9 asuva maja saab Tartu omale. Tartu linn oli ja on nõus maksma 500 000 eurot Riigi Kinnisvarale.

Vahetus minister, aga uus minister Jaak Aab on sama meelt. Kuid Riigi Kinnisvara AS ajab vett sogaseks. Üliõpilaskorporatsioon Sakala on nõus maksma 600 000 eurot, et siis maja anda Tartu linnale pikaajalisele rendile.

Suurepärane äri! Kindel rentnik, kes ilmselt pankrotti ei lähe ja kuhugi Boliivia metsadesse ära ei kao. Viimastel päevadel räägitakse juba sosinal, et linn võib saada endise raudteelaste klubi ka ilma, kui annab vastu Staadioni 48 maja, see on endine psühhoneuroloogiahaigla. Millised plaanid on riigil või Tartu linnal selle Staadioni tänava majaga, on juba teine jutt.

Kui päris peremehena mõelda, siis endine raudteelaste klubi Tartu linna kultuurimajaks enam hästi ei sobigi. Kultuuriobjektid vajavad ka ümbrust – parklaid, aga seal on juba praegu parkimisega probleeme.

Selge on aga see, et Tartu vajab ja väärib uut ajakohast kultuurimaja.