Poisid panid kogu kooli tantsima

Kindlasti on kohal oma 500 õpilast Variku koolist ning mitu klassitäit lapsi Kivilinna ja Tamme koolist. Kui algul võib raeplatsil viibijaile tunduda, et lapsed lihtsalt uudistavad seal ringi, siis tegelikult algab kell 12.15 äkketteaste ehk võõrkeelse nimega flashmob.

Kõik kaasa lööma

Esmalt viskavad jope seljast kaheksanda ja üheksanda klassi poisid, kes on juba mitu kuud vaeva näinud tantsusammude lihvimisega. Nendega ühinevad üksteise järel kõik teised kohale tulnud lapsed, ent tantsima on oodatud ka möödujad.

Kevadel andsid Variku kooli kehalise kasvatuse õpetajad neile poistele ülesande mõelda välja mõni tants, millega septembri lõpus spordinädalat tähistada. Valisid mis nad valisid, lõpuks osutus väljavalituks muusikalist ja filmist «Grease» tuntud laulu «You’re the one that I want» eestikeelne versioon.

Kui 1978. aastal valminud filmis «Grease» esitavad seda laulu John Travolta ja Olivia Newton-John, siis Eestis on selle loo tuntuks laulnud Ivo ja Reet Linna. Uuemas versioonis kõlab «Sinu valinud ma» aga Liisi Koiksoni ja Priit Võigemasti esituses.

Suvised tantsuharjutused

Tantsusammud mõtles ise välja Variku kooli 8.b klassi õpilane Ken-Markus Üle.

«Kui õhtul voodisse läksin, siis kulus umbes tund aega magama jäämiseni, mõtlesin selle peale,» rääkis noormees sellest, kuidas koreograafia sündis. «Kui koolivaheaeg algas, kutsusin sõbrad ja klassivennad kooli ning hakkasime tantsima.»

Nii käisid noormehed kaks nädalat oma suvevaheajast iga päev koolis tantsu harjutamas. Variku kooli kehalise kasvatuse õpetaja Helve Israel aitas poistel tantsu liikuvamaks teha.

Sügisel võtsid nad kampa ka üheksanda klassi tüdrukud, et saaks segapaarides tantsida. Koos tehti isegi õppevideo, et kogu kool selle järgi tantsu selgeks õpiks.

«Poisid on vinged!» hõiskas eile Helve Israel pärast järjekordset proovi, kui kogu kool oli saanud tantsimisest rõõmsa energialaengu.

«Kui terve kool tantsis, siis olid mul ihukarvad püsti, see oli nii võimas,» lisas ta. «See on ülivahva, et kava autorid on poisid, sest tavaliselt on tantsijateks ikka tüdrukud.»

Õpilased ise olid seda meelt, et tantsides saab ennast liigutada sama hästi kui spordiharjutusi tehes, ent mõnusa muusika saatel ühiselt kooliõuel keerutamine muudab kogu koolipäeva rõõmsamaks ja energilisemaks.

Variku kooli lapsed ja õpetajad kogunevad täna kell 11 koolimaja juures, kust minnakse ühises rongkäigus läbi linna raekoja platsile, et seal siis keskpäevase kellamängu järel tantsimist alustada.