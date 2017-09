Väikese Kalevi suur võimalus

Eelmisel hooajal lõpetas väike Kalev koduse meistriliiga põhihooaja 12 võidu ja 20 kaotusega. Turniiritabelis tähendas see seitsmendat kohta ning play-offʼi avaringi kohtumist Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga. Seeria kaotati 0:3.

Kahe hooaja vahel naasis oma vana koduklubi juurde Mario Paiste, kes tervena püsides on meeskonnale väärt täiendus. Lisaks hoiti meeskonnas alles 205 sentimeetri pikkune serblane Djordje Dzeletovic. Leping on sõlmitud ka Eesti korvpallipublikule tuttava 31-aastase ja 216 sentimeetri pikkuse Senegali keskmängija Bamba Falliga, kuid tema ootab siiani Egiptuse piiril viisat.

Falliga seoses on tegelikult mitu suurt küsimärki. Esiteks pole üldse teada, kas ja millal ta viisa kätte saab. Lõpmatult kaua ei kavatse TLÜ/Kalev igatahes senegallast oodata. Teisest küljest on leping temaga sõlmitud ning temast loobumine võib peatreener Roosi sõnul tähendada klubile rahatrahvi. Mis tasemel Fall praegu on, seda on raske öelda. Viimati mängis ta Iraani kõrgliigas, kuid seal tekkisid klubil rahaprobleemid ning Fall oli pikka aega töötu. Vanematest tegijatest väärivad TLÜ/Kalevi koosseisus mainimist Kristo Saage, Kaido Saks ja Reimo Tamm.

Peale Falli on Kalev käed löönud pikaaegse Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna juhendaja Gert Kullamäega. Nimelt asub Kullamäe Roosi kõrvale abitreeneriks. Seni pole Kullamäe veel meeskonna treeningutel osalenud. Tal on klubiga kokkulepe, et aitab oma pojal Kristianil elu Saksamaal sisse seada ning kui seal on kõik korras, tuleb Kalevile appi. Roos on igatahes oma paarimehega väga rahul ning mehed on tööjaotuse omavahel juba selgeks rääkinud.

Muidugi ei muuda nimetatud täiendused TLÜ/Kalevit automaatselt medalipretendendiks. On ju tegu ikkagi poolprofessionaalse meeskonnaga, kelle rivistuses ongi kõigest kolm täisproffi. Küll aga annab neile põhjust suurelt unistada asjaolu, et teised meeskonnad, kes võiksid kahvatumaid medaleid nõuda, on võrreldes mullusega pigem nõrgenenud.

Näiteks mulluse hõbedameeskonna Rapla Avise peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnul on väike Kalev tegutsenud üleminekutega süstemaatiliselt ning targalt. «Nad ei ole lahminud ning nende kaks välismaalast on Eesti liiga jaoks korralikud täiendused.»

Kuusmaa hinnangul on TLÜ/Kalevis piisavalt kogemust ning kui oma mäng käima saadakse, võidakse hooaja eesmärk ehk koht poolfinaalis ka välja mängida. «Kas nad just finaali purjetavad, seda ma ei usu,» jätkas Kuusmaa.

Kuid selleks, et TLÜ/Kalev üldse medalist saaks mõelda, tuleb eelkõige hakkama saada just Raplaga. Võrreldes mullusega on Kuusmaa juhendatav meeskond raskes seisus. «Komplekteeritus võiks parem olla. Kuus meest lahkus, viis on juurde tulnud. Aga eks see on paratamatus, et kui teed midagi ilusat, siis teatud mehed lähevad parematele jahimaadele. Hea, et üldse need viis mängijatki säilitada suutsime, kuid nüüd tuleb alustada suhteliselt nullist,» ütles Kuusmaa.

Samas on eelmise hooaja edu kõigil värskelt meeles ning seetõttu ei saa Kuusmaa sõnul seada ka madalaid eesmärke – finaal on põhieesmärk, lepitakse ka pronksiga.