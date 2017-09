Häbistav kaotus maksis töökoha

Enne kohtumist polnud PSG staaride Neymari ja Edinson Cavani paljuräägitud omavahelistest pingetest haisugi ning Bayern leidis end Pariisis peetud kohtumises kaotusseisust juba esimese 90 sekundiga. Ancelotti saatis samal ajal pingile Franck Ribery, Arjen Robbeni ja Mats Hummelsi; Jerome Boateng jäi itaallase valikust üldse välja.

Kuigi Bayern kordas oma suurimat kaotust Meistrite liiga alagrupiturniiril (0:3 kaotati 2001. aastal Lyoni Olympique’ile – toim), õigustas Ancelotti oma valikut. «Ma ei arva, et tegin riske. Mõtlesin palju sellele, milline oleks väljakul parim meeskond. Tean, et saan palju kriitikat, aga olen sellega arvestanud,» sõnas itaallane.

Ometi ei arvanud ta, et asi viib vallandamiseni. Juba eile keskpäeval istus ta Bayerni tegevdirektori ja spordidirektoriga maha ning 131 päeva tagasi Saksamaa meistriks tulnud Ancelotti leping lõpetati. Otsusele lisas kaalu tõik, et Bundesligas peetud kuue vooruga ollakse kolmandal kohal.

«Meeskond, keda me platsil nägime, polnud Müncheni Bayern. Arvan, et me kõik nõustume sellega. Siin pole millestki valesti aru saada,» teatas klubi tegevdirektor Karl-Heinz Rummenigge Bayerni koduleheküljel. «Carlo on mu sõber ja jääb selleks, aga pidime mõtlema Bayerni heaolule,» selgitas ta.

Itaallasega koos lahkuvad Bayernist tema abilised Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri ja Mino Fulco, ajutise asendajana asub tüüri juurde endine kaitsja Willy Sagnol.

Meistrite liigas jätkavad edukalt Inglismaa klubid. Manchester United naasis Moskvast 4:1 võiduga, Chelsea alistas 2:1 võõrsil Madridi Atletico. Seejuures ei tahtnud Chelsea peatreener Antonio Conte võidul pikemalt peatuda, vaid siunas koduse liiga mängukalendri koostajaid.

«Meie jaoks on nüüd esmatähtis, et saaksime puhata ja taastuda, aga meil pole selleks kuigi palju aega,» vahendab The Guardian itaallase arvamust. «Antud juhul tundub, et meid on karistatud – City mängis teisipäeval kodus, meie aga kolmapäeval võõrsil. Jõuame tagasi Londonisse alles kell neli hommikul. Pole õige, et selliseks mänguks valmistumiseks jääb aega vaid üks päev. Pean mängijatega rääkima, et nende füüsilisest seisust sotti saada. Sellised mängud röövivad väga palju füüsilist ja vaimset energiat,» pahandas Conte.

KAST

A-alagrupp: Moskva CSKA – Manchester United 1:4, FC Basel – Lissaboni Benfica 5:0. Tabeliseis: Man Utd 6, Basel 3, CSKA 3, Benfica 0.

B-alagrupp: Pariis Saint-Germain – Müncheni Bayern 3:0, Brüsseli Anderlecht – Glasgow Celtic 0:3. Tabeliseis: PSG 6, Bayern 6, Celtic 3, Anderlecht 0.

C-alagrupp: Madridi Atletico – Londoni Chelsea 1:2, Qarabag – AS Roma 1:2. Tabeliseis: Chelsea 6, Roma 4, Atletico 1, Qarabag 0.

D-alagrupp: Lissaboni Sporting – FC Barcelona 0:1, Torino Juventus – Piraeuse Olympiacos. Tabeliseis: Barcelona 6, Sporting 3, Juventus 3, Olympiacos 0.