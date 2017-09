Nüüd võib käia kahe uue teerajaja jälgedes

Mati Karmin on väga tänulik tartlastele, kes ta teerajajaks valisid, ühtlasi väljendas ta ka üllatust. «Ega ma ju päriselt tartlane ole, passis olen sisse kirjutatud Tallinnasse,» tõdes skulptor. Kuna Karminil tuleb pidevalt sõita kahe linna vahet, muigas ta, et tema jalajälgede kõrval peaks olema ka üks korralik autorehvi jälg.

Et Janika Mölder elab ja töötab Torontos, ei saanud ta üritusest osa võtta. Kodulinna läkitatud videotervituses ütles Mölder, et on osutatud au üle väga õnnelik. «Ka siin kaugel olles ajan ikka Tartu ja Eesti asja,» märkis ta.

Iluvõimlemistreener Janika Mölderi jalajäljed. / Sille Annuk

«Mul on väga hea meel ka selle üle, et paljud minu endised õpilased ajavad seda asja edasi ning on teinud oma spordiklubid, kus treenivad noori,» lisas Mölder. Tagasi Eestis lubas ta olla veebruaris, kui Tartus peetakse järjekordne suur võimlemispidu Miss Valentine.

Augustis välja kuulutatud üleskutse peale esitati Tartu teerajajateks 35 kandidaati. Žürii valis nende seast välja Janika Mölderi, kelle olulisim teene Tartu linna ees on rahvusvahelise ilu- ja rühmvõimlemisvõistluse Miss Valentine korraldamine.

Teise teerajaja väljaselgitamiseks seati kuus žürii valitud kandidaati üles rahvahääletusele. Tartu Postimehe veebigallupis ja Tasku kodulehel anti kandidaatidele kokku 2443 häält.

Tasavägises hääletuses kogus kõige enam poolehoidu skulptor Mati Karmin, kes on loonud mitmed Tartu linnapilti rikastavad monumentaaltööd, näiteks Raekoja platsi «Suudlevad tudengid» (koos arhitekt Tiit Trummaliga). Samuti on ta pikaajaline Tartu kõrgema kunstikooli õppejõud. Karminit eelistas 21,9 protsenti hääletanutest.

Viidates ürituse alguses nüüdseks lahkunud teerajajate Evald Rooma, Herta Elviste ja Tiiu Silla mälestuseks peetud vaikushetkele, lisas Karmin, et ju siis tähendavad need pronksist jäljed ka seda, et tõenäoliselt hakkab mingi tähtaeg lähenema.

«Aga eks ta nii olegi, igal asjal on algus ja ots ning see on ju väga tore, kui midagi ka maha jääb,» arutles kunstnik.

2010. aastal alguse saanud Tartu Teerajajate allee eesmärk on tunnustada Tartu linnaga seotud inimesi, kes oma töö või teoga on andnud märkimisväärse panuse linna või maakonna arengu, tutvustamise või tunnustamise heaks. Igal sügisel täiendatakse alleed uute jalajälgedega.