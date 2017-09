Maavalitsusest tühjaks jäävas majas asuvad tööle teised riigiametnikud

/ Graafika: TPM

«Juba 1. septembrist on maavalitsusest koondatud kaks inimest, kes tegelesid haridusjärelevalvega. Kokku kuulub Tartu maavalitsusest koondamisele 25 inimest,» märkis Laidre.

Kaks Tartu maavalitsuse töötajat koondamist ära ei oodanud, vaid lahkusid töölt omal soovil juba varem ning üks töötajatest läks lapsehoolduspuhkusele.

Laidre kinnitas, et omal soovil lahkunud töötajate tõttu midagi maavalitsuses tegemata ei jää.

«Meil on võimekus täita kõiki maavalitsusele pandud ülesandeid aasta lõpuni. Kõik vajalikud toimingud saavad tehtud,» lubas ta.

Kuigi maavalitsused saavad selle aasta lõpuga osaks ajaloost, ei jää Tartu maavalitsuse ruumid tühjaks.

Laidrele on teada, et maavalitsuse hoone omanik Riigi Kinnisvara AS peab plaani Riia mäele kolida sotsiaalkindlus-tusameti Tartu osakonna töötajad. Praegu käivad nad tööl Põllu 1 ja Tähe 106 majas.

Siiski täpsemat teavet sotsiaalkindlustusameti kolimise kohta veel napib. «Tean vaid seda, et osa sotsiaalkindlustusameti töötajaid jääb ikkagi ka Põllu tänavale alles,» märkis maavanem. Ka ei osanud ta öelda, kas kolitakse korraga ja kohe uue aasta algul või siis järk-järgult.

Tartu maavalitsuse maja pole ainuke, kuhu sotsiaalkindlustusamet end sisse seab. Kuuldavasti kolib ka sotsiaalkindlustusameti Jõgeva osakond tühjaks jäävatesse Jõgeva maavalitsuse ruumidesse.

«Minuni on jõudnud kuuldused, et sotsiaalkindlustusamet plaanitakse tõesti uuel aastal maavalitsuse ruumidesse tuua. Lisaks sotsiaalkindlustus-

ametile peaksid siin tööle hakkama teised riigiasutused, näiteks keskkonnaameti Jõgeva osakond,» ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Ta lisas, et täpsemat teavet asutuste kolimise kohta tal veel pole: «Praegu on kõik väga segane.»

Sotsiaalkindlustusametist ja Riigi Kinnisvara ASist ei õnnestunud loo autoril lehe trükki mineku ajaks arupärimisele vastuseid saada.