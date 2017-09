Fotod: Tallinnas sõi kogu Euroopa

«Minu jaoks pole vahet, kas sa teed süüa oma perele või kantsler Angela Merkelile. Toit peab olema maitsev ja südamega tehtud,» ütleb Eesti ELi eesistumise õhtusöökide peakokk Peeter Pihel välja lihtsa kokandusliku põhitõe, kui Kadrioru lossis üles seatud köögis kohalikust väikeärist pärit karaskit ja rukkileiba lahti lõikab.

Algamas on üks tähtsamaid Eesti eesistumise poolaasta õhtusöökidest, kuhu tuleb kokku enamik Euroopa Liidu liidreid alates Euroopa Komisjoni presidendist Jean-Claude Junckerist Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Briti peaministri Theresa Mayni.

Piheli kõrval hoiavad neljakäigulise õhtusöögi kokakulpi veel neli Eesti tippkokka, kes kõik on seotud kokkade olümpia Bocuse d'Origa Eestis. Nende hulka kuuluvad maailma olulisima kokandusvõistluse maaletooja ning senine hing ja korraldaja Dimitri Demjanov, samuti kõik need kokad, kes on jõudnud Eestit esindama võistluse lõppvooru Lyonis. Nii sätivad Euroopa liidrite taldrikutele kätteharjutatud millimeetrise täpsusega toite uus Bocuse d'Ori Eesti korraldaja Vladislav Djatšuk ja tema asekokk Dmitri Zuk, samuti Dmitri Rooz ning Dmitri Haljukov. Abiks on Event Cateringi meeskond ühes viieteistkümne ettekandjaga.

Umbes kolmetunnise õhtusöögi menüüst kõneldes rõhutab Pihel, et väärikale sööjate seltskonnale esitletakse igas mõttes parimat, mida meil pakkuda on, nii head toitu kui ka maailmatasemel kokkasid. «Parim Eesti tooraine klassikalises Prantsuse köögi võtmes ehk kohalik toit ja euroopalikud köögivõtted,» võtab Pihel kokku menüüd läbiva noodi. Nii saabki Eesti rohumaadel kasvanud veiseliha enda kõrvale Prantsuse köögist pärit läikivpruuni demi glace kastme, mille maitset täiendab saaremaine kadakamari.

Muu hulgas on valikus toite, mis on mõjutatud Bocuse d'Ori Eesti võistlustöödest läbi aegade. Neid pidulikuks õhtusöögiks mugandatud roogi on maitsnud ranged rahvusvahelised žüriid ja kokad sadu kordi läbi harjutanud – läbikukkumist pole karta, muigab Pihel. Üks sellistest on Vladislav Djatšuki lõhe triloogia peakoka aia ürtidega, kus üks lõhetükike serveeritakse väikese suitsukupli all – kuppel täidetakse lepalaastusuitsuga, lauas tõstetakse see üles ja söögisaali hõljub eestilik lepasuits.

Ka esinduslikud ja originaalsed kandikud, millelt serveeritakse veidi enam kui 30 külalisele enne suurde õhtusöögilauda istumist suupisteid, on valmistatud aastate jooksul spetsiaalselt Bocuse d'Ori võistluskandikuteks. Sealt võivad Euroopa juhid näppu haarata kodusinepi siiakala ja toorjuustu korvikesi, suitsurääbise ja rääbisemarja kartulitartlette ning küülikumaksa ja mustasõstra kompvekke. Hõrk siig tuleb väikestesse isuäratusampsudesse praegu, oma kõrghooajal Pärnu lahest, küülikumaks ja mustsõstar on talukaup. «Muu hulgas olemegi tahtnud kõigil eesistumisega seotud üritustel esile tõsta ja kasutada väiketootjate saadusi üle Eesti,» ütleb Pihel.

Ja mis oleks üks sügisene Eesti söömaaeg ilma seenteta: meie metsade puravikest keedavad kokad kreemsuppi, puraviku cappuccino't. Seda täiendab krõbisev õhitud tatar, mis meenutab peakoka sõnul tatra popkorni. Desserdikäik, šokolaadi kreemikook vaarikasorbetiga, on aga tõeline magusaklassika.

Õhtu lõpetuseks valmistavad kohvi ja tee kõrvale pisikesi magusaid suupisteid tuntud magusameistrid Heidi Park ning Angeelika Kang-Osula. Valged ja tumedad trühvlid, puuviljakorvikesed, minimakroonid…

«Loodame, et külalised jäävad rahule. Seniste vastuvõttude, töölõunate ja õhtusöökide kohta on tagasiside olnud vaid heas võtmes. Juba ainuüksi see, et toidust räägitakse, näitab kordaminekut. Eesti köök on ju paljudele veel siiski tundmatu suurus,» sõnab peakokk.

Õhtusöök Kadrioru lossis

28. september 2017

Suupisted

Kodusinepi siiakala ja toorjuustu korvike

Suitsurääbise ja rääbisemarja kartulitartlett

Küülikumaksa ja mustasõstra kompvek

Menüü

Lõhe triloogia, ürdid peakoka aiast

Puraviku cappuccino, õhitud tatar

Röstitud Eesti aberdiini-anguse veise liha, baklažaani kaaviar ja demi glace kadakamarjakaste

Šokolaadi kreemikook, vaarikasorbett

Magusad suupisted

Valge ja tume trühvel

Puuviljakorvike

Minimakroonid

Kohv, tee