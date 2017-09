Esimene aasta ERMi uues majas: külastajate hulk ületas kõiki ootusi

ERMi direktor Tõnis Lukas nii skeptiline polnud ja prognoosis esimeseks aastaks

200 000 külastust. Tegelikkus aga ületas muuseumipere ootused, sest tänavu 22. septembril sai täis 300 000 külastust. Lukas arvas, et 1. oktoobriks peaks see arv olema viie tuhande võrra suurem.

Külastajatest ligi 90 protsenti on eestlased ning piletitulu teenis ERM esimese aasta jooksul 1,2 miljonit eurot.

Uus aasta, uus näitus

Muuseumis on õigupoolest käinud veel rohkem inimesi, sest seal korraldatakse ka konverentse ja kultuuriüritusi. Muuseum peab Lukase sõnul arvestust näitusekülastajate kohta. Kui liita kõik konverentsidel ja teatrietendustel käijad, on külastuste arv oma 20 000 võrra suurem.

Järgneval muuseumiaastal loodab Lukas muuseumis näha sama palju inimesi kui esimesel aastal. «Kui tuttavad on silmad maha löönud ja tunnistanud, et pole veel muuseumisse jõudnud, siis olen öelnud, et nad peavad kiirustama, et olla esimese miljoni hulgas,» ütles ta. Miljon külastust võiks tema arvates täituda 2020. aastal.

Külastajate arvu sadades tuhandetes ei saa igavesti hoida ja millalgi tuleb aeg, kui nii Eesti rahvas kui ka meie sõbrad ja külalised on esimese ringi ära käinud.

Nii tuleb muuseumil kogu aeg uueneda, et aastate pärast oleks inimeste huvi sama suur. Selleks tuleb näiteks ekspositsioone uuendada. Järgmisel neljapäeval, 5. oktoobril avataksegi uus, moele keskenduv näitus.

Moenäitus on teine osa rahvarõivaekspositsioonist, mis on avatud selle aasta suvest. Uue ajutise näituse märksõna on rahvuslik disain rõivatootmises, välja on pandud 132 kostüümi. Nende rõivaste õmblemisel on kasutatud rahvakunsti motiive. Valikus on Eesti tipp­disainerite mood. Muuseumi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand vihjas, et külastaja näeb seal üsna palju riideid, mis on olnud presidendi vastuvõtul. Näituse kõige tuntum kleit kuulus Evelin Ilvesele.

Uue ajutise ekspositsiooni kõrval uueneb püsinäitus «Kohtumised». Praegu on ettevalmistamisel laastudest tabloo, millelt saab näha fakte eestlaste hariduse, sissetuleku, tervise, liikluspildi ja palju muu kohta. «Ükskõik mida arvudega saab iseloomustada, seda hakkab nägema. See annab raami, mis see Eesti on ja kes siin elavad,» tutvustas Lukas.

Linnarahvas peole

Praegu kavandab muuseum samuti järgmise aasta suurt näitust, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Seda saab näha 2018. aasta sügisest ja selle fookuses on 1980ndate lõpp ja 1990ndate algus ehk aastad, kui Eesti ühiskond taasiseseisvumise eel ja järel tuntavalt muutus.

Enne kutsub ERM linnarahvast aga oma uue maja esimesele sünnipäevale pühapäeval, 1. oktoobril. Muuseumi sillapealsel alal esinevad muusikud. Üles astuvad nii Musaklubi laululapsed ja -noored kui ka Elleri muusikakooli rütmimuusika osakonna lauljad. Peo lõpetab ansambel Kukerpillid. Üritus on kõigile tasuta.