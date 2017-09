Ahto Lobjakas: See, et me oleme luterlased ja oskame noa ja kahvliga süüa, ei tee meist veel eurooplasi

Vanas lääne ühiskonnas veedetud aastad tegid teist Europaversteher'i, kes saab nüüd eestlastele selgitada, kuidas nad asjadest valesti aru saavad?

Need Postimehe kolumnid on võimalus selgitada eestlastele lihtsaid asju. Näiteks seda, et demokraatliku riigi põhiseaduses on kirjas alusväärtused nagu õigusriik ja põhiõigused. Mina lihtsalt osutan sellele, et vahetevahel ei austata Eesti riigis neid põhimõtteid. Ja kui euroopalikest väärtustest kinni ei peeta, siis järelikult ei saa me ka öelda, et Eesti ühiskond on euroopalik.

Teine näide: peavooluerakondade esindajad, president Ilvesega eesotsas, on kasutanud Euroopat eesti rahva enesetunde parandamiseks. Euroopalik oleks kasutada rahvust Euroopa hüvanguks.

Kolmandaks, institutsioonid ja mõisted nagu demokraatia, indiviid või põhiõigused pole eestlaste leiutatud. Me oleme nad ainult üle võtnud. Suurbritannial, Saksamaal või Prantsusmaal on seevastu vabaduse traditsioon, nad arenesid ise vabaks. Eesti sai vabaks tänu välismaiste ülikoolide mõjudele, aga see on sama palju väline mõju nagu nende mõistete ja institutsioonide üle võtmine.

Neljandaks, erinevalt Soomest, mis mõtestab Euroopa ideesid läbi oma prisma, pole Eestist saanud tänaseni Euroopa ideesse panustajat. Võtkem või Kaurismäki filmid – «Teisel pool lootust» on ju humanistlik migrandidraama, kus on olemas Euroopa põhiväärtused, aga neid on vaadeldud soomelikul viisil, mis annab neile tähendust juurde.

Paraku pole Eesti poliitiliselt ja kultuuriliselt veel nii kaugel. Meil sellised mõtted südamest ja hingest ei kasva ning siin tembeldataks kaurismäkilik film kohe vasakpoolseks liberaalitsemiseks.

Tõsi, Eestil on praegu Euroopale külakosti pakkumise idee – me toome teile digivärgi ja oleme sellega kasulikud. Aga kokkuvõttes oleme ikkagi oma keerulise minevikuga piirirahvas, mille eliit üritab ajalugu maha vaikides teeselda, et Eesti on tavaline Lääne-Euroopa riik. Igaühele, kes on Lääne-Euroopas käinud, on selge, et see eliidi unelm ei vasta tõele, sest inimesed praeguses ja eelmises riigis on ju samad. Ja inimesed üleöö ei muutu. See, et me oleme luterlased ja oskame noa ja kahvliga süüa, ei tee meist veel eurooplasi.

Aga kas ma peaksin patriotismist suu kinni hoidma? Või kartusest, et sellistele tõsiasjadele tähelepanu juhtimine kedagi häirib? Ma arvan, et mitte, sest nii taanduksin karja liikmeks, kelle ainsaks uhkuseks on olemasolu.

Kui saame üle militariseerimise ja rahvusluse hoost, siis 40-50 aasta pärast on meil Eesti maitsega eurooplus.

Aga me ju oleme Euroopa kultuuriruumis? Samuel P. Huntington tõmbab lääne ja slaavi-ortodoksi maailmade piiri täpselt keset Narva jõge.

Euroopa ise on ammu postkristlik. Üritada ennast kristluse kaudu Euroopaks teha tähendab, et ei saada aru sellest, kust Euroopa on tulnud, kus ta on ja kuhu läheb.

Usu abil eurooplaseks saamise katses sisaldub ka ületamatu absurd: kui eestlase identiteedis on oluline koht luterlusel, siis peaksime tundma uhkust ja rahulolu ka selle üle, mida tehti meie esivanematega 13. sajandil. Läti Henrik ju kirjutab, kui veriselt sakslased siin tegutsesid.