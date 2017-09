Spordi lühiuudised

DOPING

Eesti Antidoping liitus Venemaad kritiseeriva avaldusega

Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) avaldas toetust riiklike dopinguvastaste organisatsioonide ja maailma antidopinguühenduste liidu paari nädala eest tehtud pöördumisele, kus rõhutati, et praeguste suundumuste jätkudes ei ole 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude usaldusväärsus tagatud, sest olukord Venemaaga on endiselt halb. Esialgsele 17 allkirjale on lisandunud 22 toetusavaldust, nende seas ka EAD. «Aega on vähe ja probleemiga tuleb tegeleda. Praegused suunad ei sisenda kindlust, et ausate sportlaste põhjendatud ootus võistelda Pyeongchangis õiglases konkurentsis oleks tagatud. ROKil tuleb lähiajal langetada otsus, kas ja millistel tingimustel Venemaa olümpiamängudele lubada,» lausus Kivinukk Postimehele.

NUMBER

11,4 miljonit

eurot maksis Mercedese vormelitiim Williamsile soomlase Valtteri Bottase eest.

JALGPALL

Bosnia jalgpallikoondis tuleb Tallinna Miralem Pjanicita

Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallikoondise keskväljaliider Miralem Pjanic (pildil) jääb eemale 10. oktoobril Tallinnas toimuvast MM-valikmängust Eestiga. Torino Juventuse poolkaitsja tegi endale viga Meistrite liiga kohtumise eelsel soojendusel. Bosnia meedia teatel osutus trauma sedavõrd tõsiseks, et Pjanic ei saa Belgia (7. oktoobril kodus) ega Eesti vastu väljakule tulla. Bosnia asub H-alagrupis Belgia järel teisel kohal.

AUTORALLI

Hyundai rallitiim värbas Mikkelseni kaheks aastaks

Hyundai rallimeeskond teatas, et Andreas Mikkelsen sõidab kahel järgmisel hooajal MM-sarjas nende värvides. Varem oli avalikuks tehtud norralase liitumine Hyundaiga tänavuseks kolmeks viimaseks ralliks. Seni sõitis Mikkelsen Citroënis, uues meeskonnas debüteerib järgmisel nädalavahetusel Kataloonia rallil. Kolmel viimasel hooajal lõpetas Mikkelsen MM-sarja kokkuvõttes kolmanda kohaga, ent pärast Volkswageni tagasitõmbumist ei jätkunud talle tänavuseks enam töökohta.

TENNIS

Jelena Ostapenko lõpetas maailma esireketi turniiri

Läti tennisist Jelena Ostapenko alistas Wuhani turniiri veerandfinaalis maailma esireketi Garbine Muguruza (Hispaania) 1:6, 6:3, 6:2. WTA edetabelis 10. kohal asuv ja sel suvel Prantusmaa lahtised meistrivõistlused võitnud Ostapenko jäi seejuures otsustavas setis 0:2 kaotusseisu, kuid võitis mängu kuus viimast geimi. Poolfinaalis kohtub Ostapenko Ashleigh Bartyga (Austraalia, 37.).

Mandell Thomas kolis Soome

Mullu Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda kuulunud ameeriklasest tagamängija Mandell Thomas alustas uut hooaega Soomes Kotka KTPs.

Finaalis CSKA ja Himki

Korvpalli Euroliigaks valmistuva nelja Euroopa tippklubi turniiril Moskvas alistas kohalik CSKA poolfinaalis Istanbuli Darüssafaka 81:75 ja Moskva oblasti Himki 73:70 Ateena Panathinaikose.