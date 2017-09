Jahimehe tapmine paljastas nõrga järelevalve

Tõepoolest, väärteomenetlust alustati ja ka esimene tunnistaja kuulati üle alles 12 päeva pärast seda, kui liha viidi vorstivabrikusse – selleks ajaks olid Hütterid vorstid juba ammu ära viinud.

Vähemalt Kambja jahiseltsis Hütter Jalaku väitel rohkemate eksimustega silma ei paistnud. Aga kuidas jääb jahiseltsist välja heidetule alles relvaluba? Heiko Soodla ütles, et kui inimene ei ole kriminaalkorras karistatud, pole ka seaduslikku alust temalt relv ära võtta. Hütteritel pole Postimehele teadaolevalt kehtivaid kriminaalkaristusi. Soodla hinnangul on probleem salaküttidega juba aastaid, aga paraku ei lähe keskkonnainspektsioon entusiastlikult metsa luurele, ei passi salakütte ka võsas ega pane üles kaameraid.

Ametnikel vähe võimalusi

Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juhataja Tanel Türna loetles hulga juhtumeid, kui inspektsioon on Hütterite tegevust uurinud. «Esimene kaebus tuli 2013. aastal, kui kaks jahikoera ründasid talumaal kaheksat lammast, kellest kolm tuli tappa,» kirjeldas ta. Ehkki oli laialt teada, et koerad on Hütterite omad ja nad ka algul ei eitanud seda, võtsid nad hiljem oma ütlused tagasi ja sellega väärteomenetlus lõpetati.

Samal aastal nähti Hütterite kinnistul kaheksat metsseanahka, kuid Hütter juunior veenis ametnikke, et need võeti kaasa ametlikult jahilt.

2014. aastal tabati Hütter juunior sõitmas relvakotist väljas oleva jahirelvaga – relv peab olema laadimata ning püssikotis või kabuuris. Siis sai ta 160 eurot trahvi. Mullu tuli siis menetlus seoses veiseks tembeldatud põdraga.

Ka tänavu kevadel sai inspektsioon kaebuse seoses metsas vedelenud põdrakorjusega, ent kuna see oli seal juba mõne nädala lagunenud, ei olnud võimalik põdra laskmise fakti enam tõestada. Arnold Loos ütles küll toona kohapeal, et tegu on Hütterite käekirjaga. «Selge on see, et tegu on probleemsete tegelastega,» ütles Türna eile.

Niisiis tunnistas Türnagi, et Hütterite väidetavat salaküttimist pole inspektsioon suutnud seni tõestada. «Ebaseaduslik jahipidamine on väärtegu ja seab meie inspektoritele ranged piirid,» selgitas ta. «Jälitada me otseselt ei tohi: jälitusseadet me näiteks auto peale panna ei saa. Saame küll varitseda selles piirkonnas, kus nad tegutsevad, ja seda me oleme ka teinud.»

Türna sõnul võib ka küsida, mis oleks saanud, kui keskkonnainspektorid oleks saanud Hütteritele salaküttimise eest trahvi vormistada. «Sellega oleks kaasnenud trahv, aga kas see oleks muutnud nende käitumismustrit?» Trahv on kuni 1200 eurot, sellal kui vahelejäämise võimalus on imeväike.

Tartumaa büroos tegeleb jahindusega kolm järelevalveinspektorit, aga nemad tegelevad lisaks veel terve hulga muude valdkondadega. «Jahiteemade jaoks tuleb kokku vast pool inspektorit terve maakonna kohta,» lisas Türna. «Salaküttimine ei ole olnud Tartumaa lõikes ka prioriteetne suund, sest juhtumeid on tegelikult suhteliselt vähe. Enamik ongi kahtlused.» Viimati sai inimene Tartumaal salaküttimise eest karistada ülemöödunud aastal, kui ta jäi samuti vahele ühe jahiseltsi liikmetele.

Helistasin eile Aivar Hütterile, enesetapu teinud Jaak Hütteri vennale. «Olen Soomes ja kuulsin sellest alles täna (eile – N. N.) hommikul,» lausus ta. Kas isa ja vend olid salakütid? «Ma tõesti ei oska ega taha kommenteerida.»