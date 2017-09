Säästuprogrammiga finaali!?

«Väga hea, rahulik ja ilus sooritus. Terve sõit oli kontrolli all ja paat jooksis kenasti. Eesmärk sai kindlalt täidetud. Kiitus poistele,» ei olnud koondise peatreener Matti Killing kade paatkonna liikmeid Kaur Kuslapit, Allar Rajat, Tõnu Endreksoni ja Kaspar Taimsood sõnadega paitamast.

Tõepoolest: hetkekski ei tekkinud küsimust, kas Eesti viiendalt veelt kolme parema sekka murrab või mitte. 1500 meetrit hoiti suursoosiku Leedu ees koguni poolesekundilist edu, kuid Euroopa meistrite lõpp oli võimsam. Eesti aeg 5.50,10 oli küll aeglasem kui eelsõidus, kuid see võrdlus ei omanud tol hetkel mingit tähtsust. Olümpiavõitja Saksamaa jäi sootuks viimaseks.

Kui televaatajale Eestis jäi paratamatult mulje, et meie kvartett rõhus kaugel Floridas nimelt võimsale stardile, siis Killing lükkas selle arvamuse vähemalt osaliselt ümber. «Algus oli korralik, aga täit tempot poisid veel peale ei pannud. Kõige kiiremad liigutused jäid finaaliks,» tõi Killing välja julgustava tõe. Kuna ta polnud hoolealustega jõudnud pärast sõitu veel rääkida, ei osanud treener oletada, kas distantsi lõpuosas otsustati veidi jõudu säästa või näitas Leedu lihtsalt võimu.

Võtmeküsimus: kui kaugel on Leedu ja Suurbritannia?

Täpsustava küsimuse peale, kas tõesti võidi MMi poolfinaalis endale lubada teatud mõttes säästuprogrammi, muigas Killing esmalt ja vastas siis: «Kindlasti ei olnud täna vaja end päris kotti sõita. Eriti sõidu kulgu arvestades.»

Öelduga haakub tihedalt tänavuse hooaja tähtsaima võistluse suurim mõjutaja: tohutu palavus. «Õues on kõikjal põrgukuumus. Nagu viibiks pidevalt katlas. Sellistes tingimustes on otsustava tähtsusega, kes suudab rohkem jõudu säästa. Iga ülearust liigutust tuleb üritada vältida,» langes Killingu sõnul seekord täiesti ära ka arutelu, kas kasulikum oleks vahesõidus tunnetust hoida või mitte.

Finaal peetakse homme õhtul Eesti aja järgi kell 19.08. MMi eel pidas Killing Leedut ja Suurbritanniat suurimateks kullatahtjateks. Just nemad said eilsetes poolfinaalides esikoha, kummati pole eestlaste juhendaja hinnangul nimetatud duo ülekaal liiga kindel.

«Hooaja keskel näis, et Leedu ja Suurbritannia on üsna kaugel. Nüüd enam päris nii ei ütleks. Aga eks laupäev näitab juba täpsemalt,» sõnas Killing ning lisas: «Usun, et kõigil finalistidel on võimalus. Võib olla vajab keegi head päeva natuke rohkem kui mõni teine. Aga mäekõrguselt ei tohiks üle olla keegi ja seltskond peaks olema suhteliselt võrdne. Määravaks võib saada, palju keegi end kulutanud on.»

Eesti neljapaat on MMilt saanud kolm pronksmedalit (aastatel 2005, 2006 ja 2017), ainsana on alati valikusse kuulunud Endrekson. Homme avaneb 38-aastasel pärnakal võimalus võita karjääri 11. tiitlivõistluste medal.

FAKTIKAST

Sõudmise MM

Neljapaatide poolfinaalid:

1. sõit: 1. Inglismaa 5.47,63, 2. Holland 5.49,16, 3. Poola 5.49,67, 4. Prantsusmaa 5.50,72, 5. Ukraina 5.56,79, 6. Itaalia 6.05,04.

2. sõit: 1. Leedu 5.48,61, 2. Eesti 5.50,10, 3. Norra 5.50,28, 4. Uus-Meremaa 5.52,60, 5. Venemaa 5.58,66, 6. Saksamaa 6.01,48.

Kummagi sõidu kolm paremat pääsesid finaali, mis peetakse laupäeval kell 19.08.