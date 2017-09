Eriline tsiklimees, kes väldib massistseene

Tuleb olla kiire ja tark

Tehnikaspordis möödapääsmatule küsimusele, kas rahaliselt on sinilinnu püüdmine võimalik, vastab Soomer: «Summad ei ole mõistagi nii müstilised nagu vormel 1s. Täpsetest numbritest ei räägi, aga rahalises mõttes oleme haripunktis tegelikult juba ära käinud. See tähendab, et olen pildile pääsenud. Edasi ei ole lihtne, aga kindlasti lihtsam. Tuleb vaid ise mees olla.»

Soomer tõdeb, et Supersport on nn vaheklass ja et sealt tuleb järgmine arengusamm astuda võimalikult kiiresti. Aga siis rõhutab ta järgmist enda jaoks olulist tarkusetera: «Vaja on pääseda heasse meeskonda, mitte massistseeni näitlejaks.»

«Kõik see on ühtaegu eesmärk ja unistus. Niipea kui paned mõttele kuupäeva taha, saab sellest ainult eesmärk. Kuna tee on piisavalt keeruline ja vajab põhjalikku kaalumist, mida teha ja mida mitte, üritan ise endale liigsete pingete asetamisest hoiduda,» arutleb motomees. «Seni pole tulevikule mõtlemine igatahes und võtnud ega närvilisust põhjustanud. Kõik on kulgenud loogilist rada pidi.»

Aga ikkagi: superbike või Moto GP?

«Superbike’ide tsirkuses mind juba teatakse, kuna boksialal liiguvad Supersporti sarjaga sisuliselt samad inimesed. Moto GP-l on küll sama korraldaja, aga täiesti eraldi võistluskarussell. Ütlen nii: tahan olla seal, kus suudan püsida konkurentsis. Paljud on läinud Moto GPsse lihtsalt selle uhkema maine tõttu. Aga tagumise otsa meeskondades pole võimalik pildile pääseda. Taas kord: mina ei taha teadlikult massistseeni näitlejaks minna,» sõnab Soomer.

Tõsiasja, et Hondal tehasetiim ja sestap justkui järgmine loogiline trepiastme puudub, Soomer oluliseks ei hinda. «Turul kehtib lihtne loogika: valitakse sõitjad, kes on selle töö jaoks parimad. Mul on lihtne: ilu ega rahaga teisi ei löö, järelikult tuleb olla kiire ja tark. Pingutan, et just see roll võimalikult hästi välja mängida.»

Uue hooaja kohta ei saa Soomer veel midagi raudkindlat kuulutada, aga ilmselt jätkab ta senistes värvides. «Valikuid leidub mitmeid, ka eelkokkulepped on juba olemas. Aga viimased etapid võivad võimalusi muuta – nii parema kui halvema suunas. Lõplik selgus saabub ikkagi pärast viimast võistlust. Minu kõige suurem soov on, et saaksin kaasa teha täishooaja.»

Haridus tõusis ausse

Kui kellelegi tundub, et Soomerile on kõik tulnud hirmus lihtsalt, siis… Vaid üks näide: «Viie-kuueaastasena avastati mul liigesehaigus. Sain hormoonravi ja võtsin kaalus hirmus palju juurde. Kulus umbes kümme aastat lisatööd, et end taas vajalikku vormi ajada. Nüüdne 75 kilo on juba päris hea näit.»

Ta hakkas juba poisiklutina palju ringi reisima ja lapsepõlv jäi sama hästi kui ära, sellest ei oska Soomer aga puudust tunda. «Olen pidanud kogu aeg nii-öelda asjalik olema. Isegi kui ei viitsinud koolitööd teha, teadsin: pean. Lollustele pole kunagi lihtsalt aega jätkunud. Isegi keskkooli kõige viimasele järeleksamile jõudsin Inglismaalt võistlustelt tulles ülinapilt,» meenutab ta. «Aga haridust olen ajaga õppinud järjest rohkem hindama. Liiga lihtne ja ilus oleks mõelda, et minust saab kindlasti elukutseline võidusõitja. Plaan B peab alati olema. Sestap läksin ka Tallinna tehnikakõrgkooli masinaehitust õppima.»

FAKTIKAST

Hannes Soomer

Sündinud 17. veebruaril 1998

*Esimene võistlus 7-aastaselt

*2007–2010 ADAC Minibike

2010 Speedline Minibikeʼi meister

*2011–2012 ADAC Junior Cup

2012 Red Bull Rookies Cupi finalist

*2013–2016 European Junior Cup

2015 Eesti parim motoringrajasõitja; 2016 6. koht European Junior Cupi üldarvestuses; 2016 debüüt World Supersporti klassis

*2017 World Supersport

9. koht MM-klassis Misanos (Itaalia)

Rajarekordid: 600cc auto24ringi rajarekord 1.14.7; 1000cc auto24ringi rajarekord 1.14.185; European Junior Cupi rajarekord Assenis (Holland).