Mart Soidro: EPA võimlast. Nostalgiaga

Praeguses sallimatuse õhkkonnas poleks muidugi tohtinud sellise teo peale aplodeerida. Aga siis olid teised ajad.

Ja praegusele noorele korvpallisõbrale koduvabariigis on raske selgitada, et 50 aastat tagasi elasid kalevlased nagu kuninga kassid. Elati linna esindushotellis Park, söömas käidi sööklas Edu ja trenni tehti kaks korda päevas EPA võimlas. Kõik need objektid olid sõna otseses mõttes kiviviske kaugusel, ükski ei jäänud teisest kaugemale kui paarsada meetrit. Pole paha, nagu Villu Reiljan ja Mati Alaver tavatsevad öelda.

Aga nagu sellisel puhul ikka, tekkis ka kalevlastel aega lolluste tegemiseks. Küsisin korvpalliprofessor Ilmar Kullamilt 2011. aasta kevadel, kas teda tigedaks ei teinud, et mehed lähevad õhtul kõrtsi ja tulevad poolpidustena järgmisel hommikul trenni.

«Tõnno Lepmetsa puhul ei tabanud ma alati ära, kas ta oli pidutsenud või mitte. Aga Heino Villemsoni puhul oli kohe selge, kui ta trennis hakkas kõva häälega ärgitama: «Poisid-poisid, proovime!» Ma nägin ju kohe ära, et mis siin enam proovida...

Vaatasin, et treeni, palju sa treenid, asi läheb järjest hullemaks. Ja eks need jutud hakkasid ka minu kõrvu jõudma. Korra kontrollisin, kas mehed on ilusasti hotellis. Hotellis polnud kedagi. Läksin siis Edu sööklasse ja seal nad kõik istusid...»

Mis on selle loo moraal, võidakse küsida. Või polegi sellel moraali? Järelikult on tegemist moraalitu looga.