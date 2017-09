Angelal aega on

Järgmine kord tähistatakse Kristuse ülestõusmist 1. aprillil. Sakslane siiski täpsustas, et parimal juhul võidakse valitsus kokku saada juba selle aasta lõpuks.

Eelmised tantsupartnerid sotsid õnnestus Merkelil nii ära väsitada, et nood läksid opositsiooni. Liberaalide ja rohelistega uue koalitsiooni tegemine on aga paras väljakutse. Seda saab olema ka nendega valitsemine. Mistap võib-olla pisut veniv vahevalitsemine polegi Merkelile ebameeldiv perspektiiv: tema on neljandat korda kantsler niikuinii ja mida kauem peetakse koalitsioonikõnelusi, seda suurem osa seekordsest ametiajast möödub võimuliidukaaslaste segamiseta.