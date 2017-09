16 tähtsat Eesti-visiiti

Boriss Jeltsin, Venemaa liider, jaanuar 1991

Boriss Jeltsin astus (kogu maailmale) ootamatult Tallinna saabudes vastu toona veel eksisteerinud Nõukogude Liidule, st selle poliitilisele ja jõuaparaadile, süsteemile, mis oli parajasti Vilniuses toimunud veretöö taga. Tallinnas koos temaga alla kirjutatud 3B-dokument takistas toonases kontekstis ilmselt järgmisi räigeid militaaraktsioone Eesti, Läti ja Leedu kallal, mille võimalike süngete tulemuste kohta liigub usutavaid legende.

James Baker, USA välisminister, september 1991

Augustis 1991 taastas Eesti oma iseseisvuse ning suurriigi USA välisministri James Bakeri ilmumine Tallinna peaaegu vahetult pärast seda oli märgiline kahes mõttes. Suures plaanis näitas see maailmale, et USA peab meie riiklikku iseolemist oluliseks, ning kahepoolses plaanis jõuti selle sammuga ette mõnestki teisest meile tähtsast lääneriigist, kes olid jõudnud Eesti iseseisvuse taastamist Ühendriikidest varem tunnustada.

Manfred Wörner, NATO peasekretär, märts 1992

Ajastus on silmapaistev tegur ka 1992. aasta esimesel poolel. NATO toonane peasekretär Manfred Wörner saabus Eestisse kaitseorganisatsiooni märki justkui muuseas maha panema juba siis, kui meie NATO-liikmesus tundus enamikule nii rahvast kui ka poliitikutest ainult muinasjutuna kogumikust «1001 ööd».

Carl XVI Gustaf, Rootsi kuningas, aprill 1992

Rootsi kuningal ei ole küll oma kodumaal poliitilist võimu, ent siinses piirkonnas, sealhulgas ka Eestis, on Rootsi kuningal kui sellisel suur sümboolne tähendus. Äsja sovetivõimust vabanenud eestlased jooksid ka üle kevadiste poriste põldude, et lehvitada mööda sõitvale kuningale, kes oli samuti justkui vanast muinasjutust ehk «vanast heast Rootsi ajast» Eesti reaalellu ilmunud. Sellised asjad pakuvad ametnikele töönaudingut ja panevad rahval silmad särama.

François Mitterrand, Prantsusmaa president, mai 1992

Legendaarne eurooplane, nagu teda muude hüüdnimede seas nimetati, oli samuti ennekõike sümbol, mis kinnitas, et uus aeg on tõesti saabunud. Neid kinnitusi ei olnud toona kunagi liiga palju.

Siin on paras märkida, et olulised visiidid ei ole alati need, mille käigus kirjutatakse alla mõnele fundamentaalse iseloomuga lepingule, tähtsale poliitilises, juriidilises, majanduslikus, kultuurilises või mõnes muus kontekstis. Suures poliitikas on sümbolitel ja muidugi ka isiklikel suhetel erakordselt suur tähtsus.

Johannes Paulus II, paavst, september 1993

«Vatikan on ju miniriik,» kuulen kedagi ütlevat, ja ka kellegi nurjatut fraasi, et ühelgi paavstil pole ju ühtki diviisi... Sellel paavstil aga oli diviisidetagi suur mõju Euroopa raudse eesriide murendamisele ja külma sõja lõpetamisele. Katoliiklasi on muide maailmas praegu ligikaudu 1,1 miljardit inimest, seetõttu on üks võimalik lühikokkuvõte järgmine: Vatikan ei ole suurriik, see on maailmariik. Ilma seda dimensiooni mõistmata ei ole lihtne mõista paljude riikide poliitikat ega kohta maailmas, aga väikeriigil on poliitika tegemiseks ennekõike tarvis kõike mõista!

Al Gore, USA asepresident, märts 1995

Hillary Clinton, USA presidendi abikaasa, juuli 1996

Visiite on mõistlik vaadelda ka kombinatsioonides, järjestustes. 1995. aastat on nimetatud Eesti-USA kontekstis suhete tsementeerimise aastaks, selle märk on Al Gore’i saabumine Tallinna. Presidendi abikaasa ehk First Lady of the United States Hillary Clinton taastatud iseseisvuse mõttes väga noores riigis oli loomulikult samuti suurriigi tugev signaal.