Uus iPhone maksab Eestis sadu eurosid enam kui USAs

Tutvustusüritusele kutsuti iDeali kauplusesse esimesi uusi telefone karbist välja võtma džässmuusik Kadri Voorand, kes ei salanud, et temagi on Apple’i toodete austaja. Pärast kiiret tutvustust ja uute iPhone 8 telefonide lahtipakkimist said kõik kohalviibijad telefone uudistada. Üsna pea müüdi ka Eesti esimene, musta värvi iPhone 8 Pluss.

Võrreldes USAs müügile tulevate Apple’i telefonide hindadega on uued iPhone 8 mudelid Eestis tunduvalt kallimad. Kui USAs algavad iPhone 8 ja iPhone 8 Plussi hinnad 699 ning 799 dollarist (vastavalt 592 ja 677 eurot), siis Eestis tuleb kõige odavama iPhone 8 64-gigabaidise versiooni eest iDeali kaupluses välja käia 829 eurot. iPhone 8 Plussi hind algab Eestis 939 eurost ning 256-gigabaidise mälumahuga mudel maksab juba 1109 eurot.

Hiljuti tulid uute nutitelefonimudelitega välja ka Samsung ja Sony. Esimene neist tutvustas natukese aja eest oma Galaxy Note 8 telefoni ja teine XZ1 Premiumi nutitelefoni. Kuulduste järgi peaksid aga uued iPhone 8 mudelid, mis töötavad Apple A11 Bionicu protsessoriga, olema praegustest tippnutitelefonidest koguni kaks korda võimsamad.