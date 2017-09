Agüero lõbureis lõppes õnnetult

Agüero käis Amsterdamis Kolumbia laulja Maluma kontserdil ja oli tagasiteel lennujaama, kui teda sõidutanud takso teelt välja vastu posti sõitis. Argentiinlasel oli turvavöö kinni, kuid sellest hoolimata selgus haiglas, et tal on tekkinud roidemõra. Ees ootab mängupaus, selle jooksul toimub aga mitu tähtsat kohtumist.

Kui Manchester Cityl seisab nädalavahetusel ees väga tähtis kohtumine Inglismaa kõrgliigas, kus sõidetakse külla Chelseale, siis Argentina mängib 5. (vs. Peruu) ja 10. oktoobril (vs. Ecuador) MM-valiksarjas elu ja surma peale.

Nimelt ollakse Lõuna-Ameerika kvalifikatsioonitsoonis kaks vooru enne valiksarja lõppu viiendal kohal. See tagaks küll koha play-offʼi, kus vastamisi mindaks Uus-Meremaaga, ent otsepääsu tagamiseks MMile on vaja tulla nelja parema sekka. Samas on õhus reaalne võimalus, et Argentina langeb sootuks viie parema seast välja.

Agüero puudumist nendest mängudest on raske ülehinnata. Tõsi, kahel viimasel valikmängul Argentina eest on ta küll pingil olnud. Samas on ta Inglismaa kõrgliigas sel hooajal löönud viie mänguga kuus väravat ning andnud kolm väravasöötu.

Pärast juhtunut tekkis paljudel küsimus, miks anti Agüerole luba enne olulist kohtumist Chelseaga Amsderdami minna. City peatreeneri Pep Guardiola sõnul oli jalgpalluril vaba päev ning temal ei olnud Agüero lõbureisi vastu midagi.

Samas tunnistas Guardiola, et ei teadnud, mida ründaja vabal päeval ette kavatses võtta. «Pole minu asi teda, mida mängijad vabal päeval teevad. Vaba päev on selleks, et olla õnnelik. Mängijad ise teavad, et peavad vastutama nii väljakul kui ka selle kõrval,» ütles Guardiola.