Ühistupanga juhi kahvel

Võimalik, et pärispanganduse taustaga naine võttis koha paari aasta eest vastu heas usus, et sellest saab tõeline pank. Vahepeal läks aga Ühistupanga rajamise algataja, Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar kohtu alla ning finantsinspektsioon ei andnud Ühistupangale tegevusluba. Midagi aga peaks ju justkui tegema, sest inimesed on tööle võetud ja masinavärgi ülalpidamise kulud kuhjuvad.

Nii hakkaski Ühistupank ärilaenudena välja andma linna poolt sisse pandud maksumaksja raha. Küllap saab finantsalal kogenud Mathiesen ka ise aru, et asi on mäda. Äkki peaks midagi ette võtma?