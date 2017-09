MM-sari teeb Tallinnas ajalugu

-Enduuro on saanud viimasel ajal palju tasuta reklaami – seda teatakse nüüd alana, mida harrastades Valentino Rossi pidevalt kukub ja end vigastab. Mis enduuro tegelikult on?

Esmalt tuleb mainida, et enduuro on vanim 1904. aastal loodud FIMi (rahvusvahelise mootorrattaliidu) võistlusala. Tegu on väga mitmekülgse alaga, aga kui seda lühidalt kirjeldada, siis on see kõige lähemal WRC-sarjale ehk autorallile. Formaat on sarnane: eraldistardist võistlus, kus ühe maastikul kulgeva ringi pikkus on 50–60 kilomeetrit ja seal sees siis ajavõtuga katsed.

Sealjuures on katseid mitut tüüpi: enduurokatsed, kus kihutatakse kitsastel ja juurikaid täis metsaradadel puude vahel; krossikatsed, mis sarnanevad profiililt rohkem krossisõiduga; ränkkatsed, mis on tehniliselt väga keerulised ja meenutavad traielivõistlusi – sõit on üpris aeglane ja tihti tuleb ronida üles päris suurtest kividest. Kokku veedab rattur iga päev tsikli seljas umbes seitse võistlustundi, nii et tegu on füüsiliselt väga nõudliku ja keerulise alaga.

Tõsi ta on, et paljudes riikides ei teata enduurost suurt midagi, ja seetõttu olemegi viimase kümne aastaga palju muutnud, et sarja pealtvaatajatele atraktiivsemaks teha. Sealt lisandusid ka ränkkatsed – väga keerulised ja tehnilised, aga ka vaatemängulised takistuste ületamised, mida noored huviga vaatama tulevad. Lisaks korraldatakse reedeti veel ka superenduuro katse – mees mehe vastu võitlus lühikesel paarisrajal, mida on fännil hea lihtne jälgida.

- See kõik tähendab ju, et etapi korraldamiseks on vaja päris suurt maa-ala ja enamasti toimuvad võistlused linnadest kaugel. Järgmisel aastal (1.–3. juuni) olete MM-sarjaga aga otse Tallinna külje all…

See on esimene kord, kui võistleme mitte ainult nii suures linnas, vaid veel ka UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvas pealinnas. Harilikult sõidame maakohtades. See on meie jaoks ühest küljest väljakutse, aga samas ka väga suur võimalus ja seepärast üritamegi Redmotoga (võistluse eestlasest korraldajad – V. V.) kokku panna väga põneva mõõduvõtu. Võidusõiduks on teil väga head tingimused linnasüdamest vaevalt kümne kilomeetri kaugusel Maardus ja inimesed saavad sinna tulla maailma parimaid sõitjaid vaatama, aga samas saame linnas püsti panna teenindusala, publikukatse ja üldse korraliku show. Oluline on mainida, et enduuro on tasuta spordiala – pealtvaatajatelt kuskil piletiraha ei küsita.

-Vaatasite just võistluspaiga üle. Kas Tallinna GP saab MM-etapina olema samasugune kui tänavu mais toimunud peaproov?

Töö käib. Mulle näidati siinseid võimalusi, aga mul on ka omalt poolt veel paar ettepanekut, kuidas muuta võistlus pealtvaatajatele huvitavamaks. Pealegi olid praegu rajad võib-olla liiga kerged – MMiks tulevad ju kohale 70–80 parimat sõitjat üle maailma ja võiks neid veidi keerulisemaks teha. Meil on paar väga head ideed, aga nagu ütlesin, on see ka väljakutse, sest ühest küljest peame jääma truuks enduuro olemusele kui kõige nõudlikumale ja keerulisemale motospordialale, aga samas tahame võistluse tuua ka linnasüdamesse rahva ette.