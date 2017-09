Jala saabunud Macroni saatis üksik pasunahääl

Mõjuvõimsamat poliitilist seltskonda kui Tallinna kaheks päevaks kogunenud ei ole Euroopast võimalik leida. Kohal olid meie regiooni poliitiliste suurjõudude kõrgeimad esindajad: Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, peagi Euroopa Liidust lahkuva Suurbritannia peaminister Theresa May ja Euroopa Liidu koorekiht eesotsas Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ning Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga.

Need poliitika suurnimed olid ka põhjus, miks kihas Kultuurikatla ümbrus korravalvuritest – patrullpolitseinikest kuni isikukaitsebüroo töötajate ja kiirreageerijateni välja.

Arusaadavalt meelitas poliitiline raskekahurvägi Tallinnasse kokku suurel hulgal ajakirjanikke, keda ametlikel andmetel oli registreeritud koguni 600, silma järgi hinnates oli lõpuks kohal siiski veidi vähem.

Kui tavaliselt on ajakirjanikele eraldatud Kultuurikatla alumine korrus, siis sedavõrd kaalukal üritusel oli asjale lähenetud teisiti. Püstitatud oli hiiglaslik telk, kus oli olemas kõik tööks ja heaks äraolemiseks vajalik, alustades töölaudadest ja lõpetades maitsva toiduga. Ainuke probleem oli digitippkohtumist kajastanud ajakirjanikele iroonilisel kombel traadita internet või õigemini selle kohatine puudumine.

Hommikuste niinimetatud lävepakuintervjuude ehk lühiusutluste jaoks oli Kultuurikatla ukse juurde üles rivistatud terve armee ajakirjanikke, alustades Eesti Rahvusringhäälingust ja Postimehest, lõpetades Itaalia Rai Uno ja eestlastele tundmatu Ungari telekanaliga. Esimesena saabunud võõrustaja, Eesti peaminister Jüri Ratas pidas ajakirjanike ees lühikese kõne, kus avaldas rõõmu sellise ürituse toimumise üle Tallinnas.

Väikese vahega hakkasid saabuma ka teised Euroopa liidrid, neist kõigepealt Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Leedu president Dalia Grybauskaitė. Peagi pärast seda jõudis kätte üks hommiku tipphetki – kohale jõudis Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Oma firmamärgiks saanud klassikalise lõikega pintsakut kandnud Merkel kommentaare ei andnud, aga tervitas ajakirjanikke sõbralikult.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) oli korraldanud Merkeli pagulaspoliitikat silmas pidades Kultuurikatla lähedal muruplatsil midagi meeleavalduse taolist, mis väljendus pasunate ja vilede puhumises ning kõnede pidamises. Kui saabuvaid Euroopa liidreid ei pannud vilekoor isegi pead pöörama, siis ajakirjanike tööd raskendas protestijate tekitatud lärm küll.

Paistis aga, et EKRE toetajad ei mõistnud päris täpselt, keda vilekooriga kostitada ja keda mitte. Ainult see võib selgitada, miks puhuti pasunaid ka Ungari peaministri Viktor Orbáni möödudes. Orbán on ju teatavasti ajanud pagulaspoliitikat, mida sooviksid ka EKRE toetajad.

Kui vahepeal olid saabunud May ning Eesti riigipea Kersti Kaljulaid, siis jäid kogunenud ajakirjanikud Macroni ootama. Korraldajate ja turvatöötajate omavahelisest sosinast võis aru saada, et toimub midagi ebatavalist.

Nii oligi. Macron oli erinevalt teistest otsustanud kohtumispaika tulla läbi vanalinna jalutades ja ühel hetkel ilmuski Kultuurikatla juures kõrguva korstna tagant välja suur punt inimesi, äärtes härjamõõtu turvamehed ja presidendi saatjad ning grupi keskel Macron ise.

Macron andis kiire kommentaari ja kadus ühe meeleavaldaja pasunahääle saatel Kultuurikatlasse, et suruda kätt peaminister Ratasega ning alustada tööpäeva Tallinna kesklinnas.