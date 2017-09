Sepang liitub unustatud vormeliradade ridadega

Arhitekt Hermann Tilke sai F1-karussellis käe soojaks Austria ringraja, praegu tuntud kui Red Bull Ringi ümberkujundamisega ning sellest ajast saati on kuningliku vormelisarja võidusõidupaigad läinud üha rohkem tema nägu. Bahrein, Shanghai, Singapur, Abu Dhabi, Sotši, USA, Bakuu – peaaegu pool tänavusest F1-kalendrist sõidetakse sakslase kujundatud radadel. Esimese tema juhiste järgi nullist ehitatud raja Sepangis saadavad aga F1 korraldajad tänavu pensionile.

Läbi aastate on Malaisias nähtud oivalisi võiduajamisi. 1999. aastal toimunud debüütvõistlusel pidi Suurbritannia GP-l jalaluu murdnud ja seetõttu tiitlikonkurentsist pudenenud Michael Schumacher loovutama võidu Eddie Irvine’ile. 2003 sai Malaisias oma esimese etapivõidu kirja Kimi Räikkönen, esimest korda kerkis poodiumile Fernando Alonso. 2009. aastal tabas GPd äkktorm, mistõttu tuli võistlus 31 ringi järel katkestada ning piloodid eesotsas võitja Jenson Buttoniga said kirja vaid pooled punktid. Aastal 2012 šokeeris maailma Sergio Perez Sauberi roolis, kuid sõiduviga tõi võidu Alonsole – kurjad keeled rääkisid, et tegu oli Sauberi mootoritarnija Ferrari mahhinatsioonidega oma mehe kasuks. 2013 korraldas sigaduse Sebastian Vettel, kui ei allunud Red Bulli tiimikorraldustele ning möödus marus tiimikaaslasest Mark Webberist.

Malaisia valitsus on otsustanud selle aasta järel võistluse korraldamise toetamisest loobuda, mis tähendab, et pühapäev jääb viimaseks võimaluseks Sepangi rajal uusi mälestusi luua. Malaisiale hingekella lüües on paslik meenutada mõningaid teisigi radasid, mis F1-sarjale kadunuks jäänud.

MONZA

Pikkus: 10 km

Viimane GP: 1961

Monza on kõige pikema ajalooga F1-rada ning mõistagi peetakse seal Itaalia GPd tänaseni. Vanasti nägi võistlus välja aga sootuks teistsugune, sest stardisirge läbiti igal ringil topelt – esimesel korral mindi praeguseks tuttavaks saanud raja asemel hoopis järsule, kuni 30-kraadise kalde all kurvidega ülikiirele ovaalile. F1-sarjas kasutati sellist rajakonfiguratsiooni vaid neljal korral, viimati 1961. aastal. Traagilisel võistluspäeval põrkas Sakslane Wolfgang von Trips praegugi kasutusel olevas Parabolica kurvis kokku briti Jim Clarke’iga ning tema Ferrari lendas rajapiiretesse – hukkusid nii piloot kui ka 15 pealtvaatajat. Kuigi õnnetus ei juhtunud ovaalil, otsustati seepeale võistlusel kiirust vähendada ja nõnda sündiski Monza ringrada, mida teab praegu iga vormelisõber. Ovaaliseinad on mitmes paigas säilinud aga tänaseni.

AVUS

Pikkus 8,3 km

Viimane GP: 1959

Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße, lühendatult AVUS, on Wikipedia andmetel Euroopa vanim kiirtee. 1959. aastal oli see aga ka Saksamaa GP toimumispaik. Võistlusel oli pikkust 498 kilomeetrit ehk sisuliselt kihutasid sõitjad neli kilomeetrit mööda sirget kiirteed, tegid siis tagasipöörde ja tulid sama targalt tagasi – nõnda kokku 60 korda. Võitja, Ferrari piloot Tony Brooks näitas kiireimal ringil keskmist kiirust 240 kilomeetrit tunnis.

CHARADE

Pikkus: 8 km

Viimane GP: 1972

Kümneaastase pausi järel näeb tulevast hooajast taas MM-sarjas Prantsusmaa GPd ja seetõttu on igati paslik meenutada üht selle ekstravagantseimat toimumispaika – Kesk-Prantsusmaal paiknevat Charade’i ringrada, kus F1-sarjas sõideti aastatel 1965, 1969, 1970 ja 1972. Tegu oli tehniliselt väga nõudliku ringrajaga, mis ehitati ümber (kustunud) vulkaani. Mägine paik tähendas seda, et rada lookles kohalike metsade ja kaljude vahel ehk tänapäeval oleks seal tippvõistlust korraldada liiga ohtlik – pealegi on algne rada praeguseks nuditud poole lühemaks.