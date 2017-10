Vineeritehase endine juht Ando Jukk: võsa on vaataja silmades

Nii hea töökoha pealt ei lähe ükski inimene ise minema. Või kuidas?

Inimesed elavad enam-vähem seitsmeaastaste tsüklite kaupa. Siin on samuti iga seitsme aasta tagant olnud suurem tehase arendus. Aga need asjad on ära tehtud, vahepeal on ka organisatsiooni muudetud. Ütleme nii, et olen oma võimalused ära kasutatud ja kõik hakkab jälle korduma. Praegu tundus õige hetk lahkuda. Võib-olla on viimane aeg midagi ise teha.

Tunnete, et teil pole enam tehasele midagi anda?

Tunnen, et olen ennast ammendanud. Ka enesearengu mõttes on see läbikäidud rada. Tegelikult ei tohiks ükski juht olla üle kümne aasta ühe koha peal. Organisatsioon areneb siis, kui toimuvad muutused.

Vihjasite, et teil on plaan tegelda oma äriga.

Vähemalt ma mõtlen selles suunas. Kui sul on peas palju mõtteid ja sa tahad neid teostada, siis selleks on vaja aega. Aga tegevjuhi töö kõrvalt selleks aega ei ole.

Räägime metsast. Kui lugeda Eesti raiemahtude kohta avaldatud lugusid, pole raske aimata, kuhu teie metsatööstuse esindajana kaldute: et Eestis raiutakse liiga vähe.

Arvan, et me pole juurdekasvavat ressurssi mõistlikult ära kasutanud ning seal on võimalik palju rohkem ära teha. Kui võtta Eesti majandusmetsade kogu pindala ning vaadata, kui palju see on aastate jooksul kasvanud, siis võimalusi on päris palju.

Kunagi oli üks uuring, mille järgi 40 protsenti Lõuna-Eesti inimestest on seotud metsa- ja puidusektoriga. Ma küsiks, mida inimene maal siis üldse tegema peaks? Kas maainimene istub siis kodus ja arendab kõvasti IT-sektorit? Pigem mitte. Pigem on ta ikka seotud maalähedase tegevusega. See võimaldab inimesel elada väärikat elu ja kui sa metsa juurdekasvu piiri ei ületa, siis ei juhtu ka midagi hullu meie elu- ja looduskeskkonnaga.

Öeldakse, et Eesti pindalast umbes pool on metsamaa, aga suur osa on sellest pelgalt võsa.

Võsa on vaataja silmades. Kraaviääred ja metsaservad on tõesti võsa täis, aga kui raietöö on tehtud ja mets on piltlikult öeldes puhtaks raiutud, siis esimestel aastatel, kui lehtpuu ennast üles ajab, tekibki põõsarinne. See paistabki välja võ­­sana. Aga iga selline võsa jõuab mingil ajal metsafaasi, kui hooldustööd on korralikult tehtud.

Ometi on nii, et suurte teede ääres on aina keerulisem leida metsapeatuseks kohta, sest metsa lihtsalt pole enam?

Mul on selle kohta hea näide. Sõitsin ükskord Tallinnasse koosolekule ja võtsin hääletaja peale. Ta tegi koolis parasjagu kursusetööd Eesti metsade olukorrast ning väitis, et meil on väga palju metsa maha raiutud. Palusin tal seepeale aknast välja vaadata ja lugeda üles kõik need teeäärsed langid. Ja palusin vaadata ka langi taha ja kõrvale, kas seal on metsa või mitte.